La candidatura de Oviedo a capital cultural incorpora más de 30 ideas ciudadanas (y se pueden seguir aportando más)

Participación ciudadana, inclusión, sostenibilidad, diversidad cultural, innovación y dimensión europea. Son los valores y ejes estratégicos que deben de reunir los proyectos con los que Oviedo aspira a convertirse en la Capital Europea de la Cultura de 2031 y que han sido tenidos en cuenta por ciudadanos, colectivos, instituciones y empresas a la hora de presentar más de 30 propuestas llamadas a "hacer más rica y representativa la candidatura". A estas ideas, que "abarcan una amplia diversidad de disciplinas y formatos", se espera que se vayan sumando más hasta las 13.00 horas del próximo 11 de julio, plazo establecido como tope para esta fase de participación. "Toda nueva propuesta será bienvenida", indicaron ayer fuentes del Consistorio.

La administración local considera indispensable la aportación ciudadana para hacer una candidatura ganadora. Las propuestas recibidas en esta fase pasarán, una vez comprobado que cumplen con las exigencias de los valores del reconocimiento, a integrar el dossier de la candidatura. Este documento, de 70 páginas y que se remitirá a Europa a finales de este año, está considerado "el corazón" del proyecto ovetense, pues en el mismo se plasmará la visión artística, las propuestas principales, así como la implicación social y cultural del territorio.

La convocatoria abierta a comienzos de este mes está dirigida a agentes culturales y artísticos, asociaciones y colectivos vecinales o sociales, instituciones educativas y culturales, empresas creativas y personas a titulo particular. Es decir, a toda la sociedad civil, tanto de la capital del Principado como de otros municipios. "No es necesario contar con una estructura formal ni con financiación cerrada. Se valoran las ideas, el enfoque y su coherencia con los objetivos de la candidatura", puntualizó ayer el Consistorio a través de un comunicado.

El único requisito imperdonable de las propuestas es que deben estar alineadas con los valores y ejes estratégicos de la iniciativa Capital Europea de la Cultura, entre los que destaca la participación ciudadana, la sostenibilidad y la dimensión europea. "Las propuestas recibidas nutrirán el contenido del documento que Oviedo debe presentar a la Unión Europea para optar al título", recuerdan relación a un proceso de aportaciones en el que se puede participar de manera sencilla, a través de la página web oficial de la candidatura: "www.oviedo2031.eu".

Para resolver dudas o solicitar información, el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico participacion@oviedo2031.com. "Esta es una gran oportunidad para seguir sumando ideas, voces y propuestas capaces de proyectar nuestra cultura más allá de nuestras fronteras", sostiene la administración local para instar a los diferentes actores sociales a involucrarse con un proyecto que califica "de ciudad y de territorio". Es por esta razón que califican la implicación de los ciudadanos como "fundamental, no solo para definir el modelo cultural que queremos, sino también para mostrar a Europa la energía, la creatividad y el compromiso colectivo que nos distingue".

Competidores

Bajo el lema "Puxa Europa. The future is now!", que desde hace unos días luce en una lona de cien metros cuadrados colocada en la fachada de la Casa de los Llanes, en la plaza de la Catedral, Oviedo aspira a ser la ciudad española que ostente la capitalidad cultural europea en 2031 de manera conjunta con una ciudad maltesa. La ciudad asturiana compite en esta primera fase con Las Palmas de Gran Canaria, Cáceres, Jerez de la Frontera, Granada, Toledo, Burgos, Palma de Mallorca, Pamplona, Vitoria y León. La primera eliminatoria se resolverá en febrero de 2026, a partir de las propuestas presentadas antes del 26 de diciembre; a finales de 2026 habrá un segundo corte, que se dirimirá en 2027. n