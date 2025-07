El PSOE dice que Oviedo corre el riesgo de perder 25 millones de Europa

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, adelantó ayer que su grupo municipal va a presentar en el Pleno de hoy una proposición de urgencia encaminada a "poner fin a una gestión errática y marcada por la improvisación" del equipo de Gobierno en relación a los fondos europeos. Según denuncian los socialistas, el equipo que dirige Alfredo Canteli "ya ha perdido 10 millones de euros por errores en la gestión" y existe "el riesgo de que se pierdan otros 15 millones" en los próximos meses si no se actúa con diligencia.

Según sostiene Carlos Fernández Llaneza, Oviedo ha perdido ya 4,4 millones de fondos Edusi, otros 2,7 que han sido devueltos "por el intento fallido de la reforma del Fontán" o 1,2 millones para restaurar el conjunto histórico de Olloniego "que no se lograron por presentar un proyecto que no alcanzaba los estándares de calidad que marca la Unión Europea". A eso, siempre según los socialistas, hay que añadirle "el riesgo de perder" 7,3 millones para la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "si el plan de movilidad y la ordenanza que lo regula no se aprueban a tiempo", otros 2,7 millones recibidos para la rehabilitación de las piscinas del Oeste "por los retrasos en la licitación , 2 millones para el centro social de Ventanielles "al ir con el calendario muy ajustado", 400.ooo euros destinados a la digitalización del sector comercial de la zona de gran afluencia turística y 2,1 millones más del Plan de Sostenibilidad Turística "que ya debería de estar a día de hoy".

En este sentido, los socialistas volvieron a solicitar la creación de una oficina de gestión de los fondos europeos dentro del organigrama municipal para maximizar las oportunidades que ofrece la financiación de la Unión Europea y afrontar las transformaciones que precisa el concejo. El PSOE recuerda que esta oficina ya está en marcha en ciudades como Vitoria, Málaga, Palencia o Badajoz. n