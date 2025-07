La restauración del mosaico del paseo de los Álamos comenzará en 2026

"No va a haber corridas de toros en Oviedo mientras este equipo de Gobierno esté en el Ayuntamiento". Así de tajante se mostró ayer el Alcalde a la hora de responder a la proposición de urgencia de Vox, que presentó un escrito para exigir que la reforma de la plaza de toros de Buenavista "cumpla con lo establecido en la ley" y garantice la tauromaquia "como patrimonio cultural" promoviendo su conservación. Canteli tiene muy claro el argumento para defender su postura. "Para empezar no hay afición y le costaría un dineral a los ovetenses", dice. "Mantener el coso de Buenavista como plaza de toros condicionaría el resto de actividades que se pueden desarrollar allí. "Hacer una plaza sólo para las corridas de toros sería nefasto para Oviedo. Lo que estamos intentando es hacer un gran recinto respetando al cien por cien el patrimonio que sirva para temas culturales, deportivo, de ocio y sociales. Una inversión que va a ser muy importante tiene que tener un beneficio para los habitantes de Oviedo. Nosotros venimos a gestionar los intereses de Oviedo y los intereses de Oviedo no son los toros".