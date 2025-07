Ricardo Bascoy, un policía de oro

Lo que empezó como una afición viendo la película "Kickboxer", ha terminado con un campeonato de España de kickboxing en la modalidad máster. Esta es, a grandes rasgos, la historia del agente Ricardo Bascoy. Es miembro de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y ha vuelto de Alicante con la medalla de oro. "Con esta victoria se une al elenco de campeones que hay en Asturias con el medallista olímpico Saúl Craviotto a la cabeza", remarca desde la comisaría de Buenavista el portavoz de este cuerpo del Estado, Ignacio Alonso de la Torre.

Bascoy cuenta que, siendo un crío, sus aficiones eran las normales para un niño de su edad con el fútbol y el judo como protagonistas. Sin embargo, el cine cambió su vida en la adolescencia y a este deporte le dedicó muchos años. Primero, compatibilizó los entrenamientos con la preparación de las oposiciones como agente; después, con su plaza en la Policía Nacional. Siempre ha estado vinculado a la sección de Seguridad Ciudadana y con su puesto de trabajo recorrió parte de España. "En cada destino buscaba el gimnasio de referencia de la ciudad. Por ejemplo, en La Coruña estuve en el gimnasio Planas de la mano de un campeonato del mundo". También fue trasladado a Canarias, pero con 33 años todo cambió. Se hartó del kickboxing.

Fue durante un campeonato de policías y bomberos que se iba a celebrar en Nueva York. Ya había participado en el torneo de Canadá de 2009 y Bascoy emprendió el largo viaje. Su sorpresa fue al llegar porque la climatología suspendió el torneo. "Fue la gota que colmó el vaso y lo dejé". Sin embargo, no abandonó el deporte. Su puesto de policía exige un entrenamiento permanente. Se aficionó a las carreras de montaña y durante once años no pisó un tatami.

La clave para volver vino de la Policía Nacional. La jefatura hizo un llamamiento entre los agentes con experiencia en combates para que fuesen formadores del cuerpo. Es decir, que ellos mismos enseñen a sus compañeros técnicas de artes marciales para intervenir en caso de emergencia. El gusanillo por este deporte volvió a su cuerpo. Se apuntó. "Fue una apuesta personal". Volvió a los entrenamientos y dice que el cuerpo es sabio. "Se acordaba de tantos años haciendo kickboxing, aunque fue necesario un periodo de adaptación". Se apuntó al centro deportivo Tibet, de Gijón, y prepara los campeonatos con jóvenes deportistas. "Tengo la edad de su padre", bromea. También aprovecha el gimnasio que los agentes tienen a su disposición en la comisaría de Buenavista y comparte afición con otros compañeros.

Mucha dedicación

Practicar este deporte requiere de tiempo. Le dedica entre cinco o seis días a la semana, aunque todos los días hace ejercicio físico y este tiempo lo tiene que compatibilizar con la familia y su trabajo. "Es un esfuerzo personal casi mayor que el físico y hay que hacer encaje de bolillos. Tengo que sacar tiempo para prepararme y para asistir a los campeonatos".

También requieren los preparativos de mucho sacrificio personal. Bascoy se inscribió en el campeonato de España en la categoría máster y en la modalidad de menos de 64 kilos. "Mi peso, normalmente, es de sesenta kilos". Le tocó bajar siete. "El mayor esfuerzo fue con la alimentación bajando la cantidad calórica". Todo mereció la pena. Volvió de Alicante con la victoria.