El decano de los abogados convoca elecciones para reactivar su directiva

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo tiene previsto convocar elecciones después del verano para cubrir las plazas vacantes de su mermada junta directiva. Desde que Antonio González-Busto está al frente de la institución, hace ahora dos años, cinco de los trece miembros de la Junta de Gobierno han abandonado el barco por distintas razones y González-Busto ha decidido reconducir la situación abriendo la puerta a nuevos compañeros.

Los primeros en dimitir fueron los letrados Miguel Valdés-Hevia (diputado) y Carlos García Barcala (tesorero), que abandonaron el equipo de Antonio González-Busto sólo cuatro meses después de que arrancase su andadura al frente del colegio. El decano tomó posesión del cargo el 26 de julio de 2023, pero su mandato arrancó en septiembre de manera efectiva después de un mes de agosto en el que la actividad del sector se reduce a mínimos y la mayoría de los letrados aprovechan para tomarse unas vacaciones.

En septiembre del año pasado se fue de la directiva la vicedecana, Silvia Martínez, que también renunció a su cargo como presidenta de las comisiones de Igualdad, Cultura y Derechos Humanos y Extranjería. Tampoco quisieron seguir dos de los diputados, Sonia Arévalo y Rebeca Robles, así que la junta directiva de Antonio González-Busto funciona ahora con sólo ocho componentes oficiales y algunos otros que cubren los puestos vacantes en funciones.

Sistema de votación

Una vez convocadas oficialmente las elecciones, habrá que esperar un mes para que los abogados vayan a las urnas. Podrán presentarse todos los colegiados de manera individual, las candidaturas no van por bloques o equipos, como ocurre en los comicios que dan acceso al decanato. Por poner un ejemplo, un letrado puede postularse al puesto de vicedecano, ahora vacante, pero si no es elegido con más votos que el resto de abogados que opten a ese mismo puesto se quedará fuera, no podrá presentarse a otros cargos, como los de diputado o tesorero.

Al no poder formarse bloques para entrar en la directiva, la estabilidad del equipo de Antonio González-Busto no corre peligro. Los críticos, que los hay, no podrán formar equipo fácilmente. Además, en el caso de que lo consiguieran seguirían estando en minoría con respecto al sector oficial.

En la junta general ordinaria celebrada el pasado lunes en la sede colegial, el decano de los abogados de Oviedo también anunció la "inminente" contratación de un economista para mejorar la gestión del área de contabilidad de la entidad que se hará a través de una empresa externa de selección de personal. Por otro lado, González-Busto señaló que la Junta de Gobierno que dirige se mantiene en contacto con el secretario coordinador del TSJA con el fin de unificar criterios en materia de conciliaciones judiciales.