La ONCE dedica un cupón al Colegio de los letrados por su 250º aniversario

El Colegio de Abogados de Oviedo y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) presentaron ayer el cupón conmemorativo del 250 aniversario de la entidad colegial. El acto, celebrado en la biblioteca de la institución ovetense, contó con la asistencia de Luis Pérez, actualmente vicedecano en funciones, y de María José García Tamargo, que es diputada de la Junta de Gobierno y presidenta de la Comisión de Discapacidad y Mayores. Por parte de la ONCE asistió su delegada en Asturias, Yobanka Cuervo.

Luis Pérez fue el encargado de destacar la importancia que tiene para el colegio ovetense aparecer en uno de los cupones de la ONCE. "Es un orgullo tener este privilegio en un momento tan señalado como nuestro 250 aniversario. Esto invita a proyectarnos hacia el futuro manteniendo los valores de la integridad y el rigor profesional", explicó Pérez durante su intervención.

Yobanka Cuervo, por su parte, explicó el motivo que llevó a la ONCE a dar visibilidad al 250 aniversario del Colegio de Abogados de Oviedo, que no es más que destacar la labor de la entidad a lo largo de tantos años. Igualmente, recordó que se pondrán en circulación cinco millones de cupones para el sorteo del próximo 17 de julio. Los 600 vendedores de la ONCE que trabajan en Asturias serán los encargados de distribuir los cupones dedicados al Colegio ovetense por la región.