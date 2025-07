Frenazo al plan del Cristo: el Principado paraliza los derribos en el viejo HUCA

Bochorno, escándalo o decepción. Son algunas de las palabras con las que representantes vecinales y ediles de distintos grupos municipales reaccionaron a un inesperado anuncio que podría suponer un terremoto para los planes del Principado en el viejo HUCA. El consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, atribuyó la decisión a dos "motivos técnicos": la aparición de unos "deterioros" inesperados en los "hongos" de policlínicas, que según el plan inicial iban a librarse de la piqueta, y en que el retraso del traslado personal del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja a su nueva sede de Llanera, que hace inviable acometer las demoliciones al seguir estos ocupando una de las edificaciones que se iban a tirar.

Apenas un par de horas de que el Alcalde, Alfredo Canteli, instase al Principado a "mover ficha" para agilizar al máximo el proyecto de la Universidad de trasladar facultades al antiguo complejo sanitario, Peláez convocaba de urgencia a los medios de comunicación. El motivo de esta comparecencia era anunciar que la mañana del jueves había firmado una resolución para detener los trabajos de "deconstrucción" adjudicados a la empresa catalana Hercal Diggers el pasado diciembre por 4,3 millones de euros. "Es una suspensión temporal, los trabajos paran, pero la obra sigue", dijo el consejero, garantizando que el contrato de las demoliciones "sigue vigente".

Peláez subrayó que la paralización de los trabajos es "absolutamente necesaria" para poder seguir adelante con los planes regionales de seguir adelante con la recuperación de los terrenos de su propiedad en el complejo sanitario cerrado en su práctica totalidad desde 2014.

El consejero detalló que durante las labores de desamiantado realizadas en los últimos meses se detectaron unos daños en los edificios de Policlínicas conocidos como los "hongos" que trastocan los planes autonómicos. El Principado "salvó" a estas singulares construcciones, excluyéndolas del proyecto de demolición al considerar que eran recuperables y apostó por convertirlas a medio plazo en un centro de innovación. Sin embargo, el hallazgo de estos daños obliga a realizar un estudio sobre si es posible su conservación que, según adelanta el Principado, no estará listo hasta septiembre, cuando se prevé que estén terminados todos los informes imprescindibles para tomar decisiones sobre la continuidad o no de los derribos.

El Principado da el mismo mes de plazo para buscar una solución a los retrasos en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. El organismo dependiente de la Cruz Roja ha adquirido una nave al Parque Tecnológico de Llanera, pero todavía está pendiente de unas obras de adecuación para poder mudarse al concejo vecino.

El representante regional explicó que comunicó ayer mismo su decisión a Alfredo Canteli, así como a varias asociaciones vecinales con las que se promete a reunirse en las próximas fechas con la finalidad de explicar la situación. .

Este nuevo revés se suma a las complicaciones para poder desarrollar el anteproyecto con el que la Universidad quiere estrenar en 2031 un nuevo campus tras una inversión estimada de 102 millones de euros. Tal y como adelantó esta semana LA NUEVA ESPAÑA, la necesidad de desarrollar un plan especial hace difícil llegar a tiempo para cumplir esos plazos.

Canteli pidió ayer, antes de conocer el anuncio de Peláez, que el Principado se pusiera manos a la obra para acortar los tiempos de este esperado plan al máximo. "Con nosotros no van a tener ninguna pega siempre que vengan con orden. Agilizaremos todo lo que haya que agilizar para que eso se desarrolle con la mayor celeridad posible", indicó en un acto en el que también aprovechó, cambiando de tema, para anunciar que el parking previsto en el Campillín será construido por un inversor privado. "Será una inversión privada y considero que los empresarios no son tan tontos como para venir a invertir en un aparcamiento que no va a tener gente", declaró.

Decepción y bochorno

Ya por la tarde, las reacciones al anuncio del Principado llegaron desde la oposición municipal. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, habló de "una nueva decepción" para los vecinos de Oviedo, quien instó a aprovechar "el desgraciado parón" para acelerar la redacción del plan especial del viejo HUCA y así acortar los plazos del traslado de facultades. "No puede haber más retrasos", indicó el edil del PSOE.

Especialmente duro se mostró Gaspar Llamazares (IU), quien habló de "bochorno y escándalo", además de pedir un pleno extraordinario monográfico y tildó de "inaceptable" que "no se hayan dado cuenta que los hongos no se podían rehabilitar".

En la misma línea, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, se refirió al anuncio como "el último episodio del desastre político que arrastran PSOE y PP en El Cristo-Buenavista", tras "más de una década de promesas incumplidas, anuncios vacíos y retrasos acumulados.