La nueva sede de los taxistas estará lista en tres años y costará dos millones

Cuenta atrás para el nuevo centro que modernizará la coordinación del sector de taxi en la capital del Principado. La construcción de la nueva sede de Radio Taxi Principado, que se situará en una parcela del polígono del Espíritu Santo, tardará alrededor de tres años en materializarse. El futuro espacio permitirá, que supondrá una inversión millonaria y centralizará los servicios del sector, generará mejoras visibles tanto para clientes como para trabajadores.

Pese a que el gobierno local cedió este terreno a la cooperativa hace más de medio año, las obras aún no han comenzado, pero podrían hacerlo pronto. De momento están a la espera de una asamblea que la cooperativa local tiene previsto celebrar en octubre. En dicho cónclave, que se presenta como de vital importancia para el porvenir de más de 300 taxistas locales, se trasladará el proyecto a los socios y se pretende fijar una fecha concreta para el inicio de los trabajos.

"El nuevo centro representará un importante avance para este servicio público", sostiene José Antonio Suárez, presidente de Radio Taxi Principado, quien adelanta a LA NUEVA ESPAÑA que las obras previstas supondrán un desembolso superior a los dos millones de euros. "Merecerá la pena por el impacto positivo que tendrá esta construcción para el sector", reflexiona en voz alta el directivo del colectivo de taxistas.

La parcela elegida cuenta con una superficie disponible de 10.406 metros cuadrados. Se trata de un espacio lo suficientemente amplio como para habilitar un edificio y equipamientos auxiliares capaces de reforzar de manera considerable los servicios para los cooperativistas. El centro acogerá, entre otros, el servicio de asistencia telefónica, conformado por un equipo humano de doce trabajadores. El futuro espacio contará con un depósito de gasoil y puntos de recarga para los múltiples coches eléctricos que albergará la sede. Dichos vehículos, sumados a aquellos que llevan ya varios años en funcionamiento, contarán con un mejor mantenimiento gracias a un novedoso taller.

Paso decisivo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento dio el pasado noviembre un paso clave para convertir en realidad este nuevo centro. El órgano municipal dio luz verde a la cesión gratuita a Radio Taxi Principado de la parcela del polígono del Espíritu Santo –enfrente Centro Integrado de Formación Profesional Cerdeño–, elegida para acoger el equipamiento.

El edil de Interior y Patrimonio, el popular Mario Arias, explicó entonces que fue el sector el que pidió al Alcalde, Alfredo Canteli, un espacio para "centralizar sus servicios" y resaltó el cumplimiento de "este compromiso" porque las nuevas instalaciones "vendrán muy bien a este servicio público".

Fue hace un lustro cuando las entonces dos grandes emisoras del taxi en Oviedo ratificaron en las asambleas pertinentes, de manera mayoritaria, su fusión para constituir una nueva emisora bajo el nombre "Radio Taxi Oviedo Principado". El objetivo era ofrecer un servicio más rápido y atractivo para el cliente frente a otras formas de transporte..

Su sede se ubicó desde la fusión en la calle Otero, pero el deseo del presidente, José Antonio Suárez, era unir todos los servicios bajo un mismo edificio. Por ello, solicitaron al Ayuntamiento una ayuda que comenzó a formalizarse en una junta de gobierno celebrada el pasado verano.

El expediente municipal establece una cesión por 50 años. Cumplido ese periodo, si no se ha establecido el uso o no se mantiene el destino, la cesión se considerará resuelta y la parcela retornará al Ayuntamiento sin coste alguno junto con las instalaciones, obras y mejoras realizadas. La firma no implicará que el Ayuntamiento asuma compensación alguna por los gastos causados si la Cooperativa no obtiene las licencias y autorizaciones requeridas. También se deberá respetar el acceso peatonal al Centro de Formación Profesional de Cerdeño mientras se urbaniza la zona vecina del Área Industrial de Cerdeño.