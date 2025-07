Los abuelos de los niños de la "casa de los horrores" de Oviedo se quedarán "a su lado"

Los abuelos maternos de los tres niños que estuvieron retenidos por sus padres durante casi cuatro años en un chalé de Fitoria, bautizado por los agentes que los liberaron como la "casa de los horrores", se han establecido en Oviedo y no tienen previsto regresar a Estados Unidos, su lugar de residencia, "hasta que todo se arregle", según explican fuentes ligadas al caso. "Se quedarán a su lado".

Como publicó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, los padres de la madre de los tres menores llevan en Oviedo desde hace unas dos semanas y en este tiempo ya han visitado en varias ocasiones a sus nietos, que permanecen bajo la tutela del Principado, en uno de los centros para menores de la red regional, desde que la jueza que instruye el caso decretó el ingreso en prisión provisional de sus padres y les retiró tanto la patria potestad como la custodia.

La intención de los abuelos es seguir en Asturias para estar en contacto directo con sus nietos –dos gemelos de ocho años y su hermano de diez– y para intentar visitar a su hija de 48, que permanece recluida junto a su marido (56 años) en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel de Asturias. Fuentes consultadas por este diario aseguran que ese encuentro aún no se ha producido "por motivos de permisos", aunque todo apunta a que pronto podrá acudir al centro penitenciario para ver a su hija.

Las mismas fuentes aseguran que los abuelos están en permanente contacto con la Consejería de Derechos Sociales, lo que no ha trascendido es si se han planteado iniciar algún tipo de trámite para que los niños puedan salir del centro de menores para establecerse con ellos. Este diario se puso en contacto con la Consejería para informarse al respecto, pero desde el Principado no ha habido respuesta. "Los padres están en prisión provisional y no ha habido ni siquiera un juicio, así que por el momento no han sido condenados por nada. Es muy pronto para tomar decisiones como esas", explican expertos en derecho consultados por LA NUEVA ESPAÑA.

Lo que sí aseguraron fuentes de Derechos Sociales y Bienestar es que los tres niños van a pasar "un buen verano", al igual que el resto de menores al cargo del Gobierno regional. Un verano con un programa de actividades en el que no faltarán "las visitas a la playa, a la piscina o a museos, entre otras muchas cosas".