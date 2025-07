Estupor en el Cristo ante la parálisis en el viejo HUCA: "Es una vergüenza"

Los vecinos del Cristo y Buenavista aseguran tener dificultades para hallar palabras capaces de describir la dimensión del enfado acumulado por los continuos retrasos y falsos anuncios sobre la recuperación de los terrenos del viejo HUCA. El anuncio por parte del Principado de la paralización "temporal" de las obras de demolición del viejo Hospital General por la aparición de daños de los "hongos" y la necesidad de esperar a reubicar al personal del Centro Comunitario de Tejidos y Sangre de Asturias no ha hecho más que agravar la desilusión de unos colectivos ciudadanos que se sienten ignorados y abandonados por la Administración. "Este abandono es la mayor vergüenza de gestión, tanto en Oviedo como en toda Asturias, indica Ramón del Fresno, de la asociación vecinal y comercial del Cristo.

Aunque en esta ocasión, el propio consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se encargó de telefonear personalmente a los representantes vecinales para advertirles de esta decisión "obligada por motivos técnicos", este gesto no ha conseguido calmar los ánimos de los enfurecidos residentes por ver cómo los chatarreros siguen arrasando a diario con unas instalaciones abandonadas desde su cierre en 2014. "Es de agradecer que llamara, pero no es de recibo que Barbón lleve seis años ninguneándonos", dice Nacio González, de la plataforma SOS Viejo HUCA.

Las asociaciones no dan crédito a los argumentos esgrimidos por el Principado para suspender provisionalmente las actuaciones iniciadas por la empresa catalana Hercal Diggers hace unos meses. "No cuela que no supieran que los hongos de Policlínicas estuvieran dañados", indican los colectivos que también coinciden en los pronósticos sobre lo que pasará en septiembre, cuando se conozca el resultado de los estudios anunciados por el Principado para decidir si retoma las negociaciones. "Todo apunta a que la adjudicataria pedirá un sobrecoste y, si no se lo dan, se resolverá el contrato", sospecha González.

Los residentes también dar por hecho que la demora en el traslado del Centro de Tejidos podría paralizar los derribos "durante meses, sino años", pues las obras para adecuar su nueva sede en el Parque Tecnológico de Llanera todavía no han sido licitadas.

Fuentes del propio centro apuntan a que las obras todavía no han podido llevarse a cabo, porque no ha sido hasta hace poco cuando han visto aprobada la licencia de obra por parte del Ayuntamiento. El servicio dependiente de la Cruz confía en poder licitar ya las obras y tenerlas terminadas para mediados de 2026, siempre y cuando no haya más contratiempos administrativos. No obstante, el Principado busca fórmulas para poder retomar los derribos sin necesidad de tener que esperar al traslado del Centro de Tejidos.

Por otro lado, ayer fue también día de reacciones políticas. El edil de planeamiento y segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, calificó la paralización de los derribos del Cristo como "una mala noticia" que, a su juicio, demuestra "la evidente falta de previsión del Principado" para buscar una solución "integral" a la zona. El concejal considera que el Principado debería conocer el estado de los hongos y haber trasladado el Centro de Tejidos "hace tiempo".

Las críticas a esta situación también llegaron en la Junta General del Principado, donde el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons se refirió al nuevo frenazo del plan del Cristo como una "escandalosa tomadura de pelo" y consideró "inconcebible" que no se haya hecho "un estudio de situación de los edificios en todos estos años". Igualmente, señaló al presidente del Principado, Adrián Barbón, como "el responsable directo del abandono y el desastre ambiental y económico del Cristo".

En la misma línea se pronunció Adrián Pumares (Foro). El diputado regional definió la situación actual de los planes para recuperar los terrenos del Cristo como "una auténtica vergüenza" y fue especialmente duro con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. "Si estuviese más preocupado en gestionar correctamente que en hacerle la pelota a Barbón, nos iría mejor a todos los asturianos", criticó.