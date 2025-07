Los nuevos creadores asturianos: Jonás San Miguel mira y aprende

Jonás San Miguel Pilarte (Llanes, 2006) lleva poco más de dos años pintando y acaba de ser seleccionado, por segundo año consecutivo, por el certamen de Artes Plásticas del Principado, pocos días después de haber ganado el premio "Astragal" del Conseyu de la Mocedá. Ahora prepara su traslado a Madrid, donde en septiembre empezará Bellas Artes. Cierra así un año "sabático"; una temporada, explica, serio detrás de una fachada liviana, "de pensarme que quería hacer y de pintar mucho". "Mi forma de estudiar", cuenta, "fue ir al Prado y al Reina Sofía, nunca lo había hecho, contemplar a los grandes de toda la historia, y fijarme en la vida cotidiana, en todo lo que nos rodea".

Jovencísima promesa de las artes visuales en la región, Jonás San Miguel se presenta como "Domen", un AKA, alter ego que engloba todo el proyecto artístico de su nombre civil, pero que no es exactamente lo mismo. Nacido y criado en Llanes, hijo de madrileños, volverá ahora a sus raíces con la idea de bañarse en el ambiente cultural y artístico de la capital. "En Asturias hay mucho creador y artista valioso y con potencial, pero, bueno, ya sea por una cosa o por otra parece ser que nos tenemos que ir a Madrid todos", comenta. Él no lo hace con disgusto y sí movido por una curiosidad y una búsqueda inquieta que le ha tenido siempre circulando por caminos creativos.

De la moda a la pintura

"Desde pequeño he tenido esos intereses. Me gustaba dibujar, pero la moda fue algo específico que surgió con la adolescencia, que es una etapa rara de la vida. La moda es una forma que cualquiera puede utilizar de forma creativa para diferenciarse de los demás. A partir de ahí surgen motivaciones, inquietudes, intriga y experimentación", relata. Así que llegó de Llanes a Oviedo para hacer el bachillerato artístico con esa idea en la cabeza, pero probó otras cosas y sus intereses cambiaron. Y del primer año en el instituto Aramo al segundo en la Escuela de Arte se puso a pintar. "No fue específicamente por estar allí, pero coincidió. Me empezó a entrar más curiosidad por la pintura; la llevaba viendo como alumno, como espectador, y me causaba interés como creador. Ver cómo me podía servir para expandir mis capacidades. Me puse a investigar y a experimentar. Me hacía mis propios lienzos, de forma muy rudimentaria. Era más una forma de introducirme en la pintura y conocerla como aprendiz", refiere, y, agrega, "a partir de ahí descubrí un lenguaje que me atrajo y empecé a dar mis primeros pasos".

Eso se tradujo en una primera exposición en la sala Borrón, en Oviedo, el año pasado, tras haber sido seleccionado en el programa de Artes Plásticas de la Dirección General de Juventud del Principado. Sus lienzos comparten herencias muy heterogéneas, con la experimentación como denominador común, del surrealismo al arte urbano con cierto clasicismo del siglo XX que puede ir de Otto Dix a Basquiat. Domen/San Miguel admite que sí, que todo le interesa: "Ver es de las cosas que más hago. Las personas tienen distintos estilos y en mi caso, como muchos otros, soy contemplativo. Durante toda la vida he estado contemplando, admirando desde mi punto de vista y dándole mi sentido a lo que he podido ver. Mi curiosidad es lo que me ha llevado a investigar, a conseguir libros para leer que igual luego no leo, pero que sí abro por una página y me fijo en una frase con un dibujo al lado y voy sacando eso, se me va quedando en la cabeza y ahí lo junto todo", se esfuerza en explicar, y continúa: "Pero lo que más me interesa es el ser humano. Desde lo que me dice un amigo que ha estudiado Ingeniería, a las películas que veo o el arte en las calles, en los museos… Estoy aprendiendo mucho, un montón, es infinito".

Aquella primera exposición en Borrón la tituló "Irreversible itinerario entre vivencias experimentales". Alude tanto a esa condición de vivir en la prueba y en el ensayo-error permanente como al camino sin vuelta atrás que es la propia vida. "No podemos retroceder y, por otra parte, todos estamos viviendo por primera vez", sostiene.

Cita en el Antiguo

Entre sus cuadros hay algunas obras donde la temática del billar se repite, con uno muy significativo, el lienzo pintado de blanco con la bola 8. "El billar siempre me ha gustado y apareció de forma orgánica, trabajando la idea, no fue un descubrimiento, algo que me hiciera click. El cuadro de la bola 8 lo relaciono con la muerte, claro, porque cuando se mete la bola 8, pase lo que haya pasado antes, la partida se acaba", aclara.

Ahora toca ir pensando en el proyecto premiado en Astragal, que no será tanto otra exposición como una instalación. "Voy a romper con lo que iba haciendo hasta ahora y voy a abrir mis posibilidades y mis inquietudes No me voy a quedar en el marco ni en las dos dimensiones y me voy a ir hacia una exposición que llamaría una situación, acompañada con elementos escultóricos, objetos reciclados, de inspiración dadaísta, con sonido, juegos de iluminación.. Todo, hecho por mí". El título, "Interludio entre lo que sí y lo que no". Se podrá ver en 2026 en el espacio Astragal, en Gijón.

Antes, a finales de este año, promete una exposición en el casco antiguo de Oviedo, algo menos institucional, "una presentación más individual, yo solo con mis medios". No más detalles. Impredecible, estén atentos a "Domen". Jonás San Miguel podría aparecer en cualquier momento.