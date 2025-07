Ramón Fernández-Mijares, el abogado con alma de tuno: "La abogacía y la música han sido siempre mi vida"

Ramón Fernández-Mijares atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA con una hora menos en el reloj, tumbado en una hamaca y disfrutando del sol en una playa de Fuerteventura. El fundador de Mijares Abogados acaba de anunciar que cuelga la toga después de casi medio siglo de ejercicio –se colegió en mayo de 1976– y tiene merecido un buen descanso, sobre todo sabiendo que el negocio queda en buenas manos. "Se queda al frente mi hermano Pelayo y es sin duda uno de los mejores abogados de Asturias y además es mi ahijado, así que no va a haber ningún problema", dice convencido.

Ramón Fernández-Mijares, que cumplirá 72 años en octubre, es el mayor de doce hermanos. "Estamos todos, excepto mi hermana Amaya, que falleció en 1988 en un accidente de moto cuando iba al Festival del Oricio de Bañugues (Gozón). Tenía 21 años", recuerda con nostalgia el abogado, ovetense de pura cepa. "Yo nací a la sombra de la catedral, en casa de mis abuelos. Fue en el año 1952, cuando quitaron la cartilla de racionamiento. Vivíamos en la Travesía de San Isidoro, que ahora se llama Máximo y Fromestano y está entre la calle Mon y la Plaza del Paraguas", explica Ramón Fernández-Mijares. "Mis abuelos tenían una tienda que se llamaba La Nueva del Pasaje y estaba en la calle Pelayo. Durante la guerra fue un ultramarinos, pero después empezaron a vender juguetes y figuras de nacimiento", añade.

Con sus hijos Ramón y Antonio. / LNE

Estuvo dos años en las Ursulinas, pero después se fue a los Dominicos. Sólo tenía que bajar la calle Oscura para llegar a clase. Comenzó a estudiar Derecho en 1969 y diez años después se casó con su primera mujer, la luanquina María José Moreno, con la que tuvo sus dos hijos: Ramón, que es director de ALSA en Marruecos, y Antonio, un joven abogado que fue secretario del consejo de administración del Real Oviedo y que falleció con solo 29 años en el 2015. Estando en la facultad entró a formar parte de la tuna universitaria, lo que le ayudó a desarrollar su pasión por la música. "La tuna es algo fundamental en mi vida, colgué la capa en México en el año 1979, pero durante esos años me lo pasé muy bien. La abogacía y la música han sido siempre mi vida", afirma.

A Ramón Fernández-Mijares le gusta tanto la música que llegó a acumular en su casa 110 instrumentos diferentes. "Cuando cambié de casa tuve que donarlos, pero los tocaba todos. Tenía un piano de cola que me vendió Luis Vázquez del Fresno y que él utilizó para componer en mi casa su ópera ‘La dama del alba’. La música es mi vicio", señala. Ahora sigue teniendo piano. "Le compré la casa a Inmaculada Quintanal, que fue gerente de la OSPA, y me quedé con él", añade.

Ramón Fernández-Mijares, a la derecha, con Ignacio Arias (en el centro) y Javier González. / LNE

Tanto que llegó a montar un "grupín" con extunos para tocar música clásica con todo tipo de instrumentos. "También nos juntábamos en el Bar Sport, en el que había mucha actividad musical. Estaba dirigido por Cesar Pérez, al que todo el mundo conocía como Cesu Sport. Lo mataron de una puñalada en el bar. Allí tocábamos música sudamericana", cuenta Fernández-Mijares, que actualmente está casado con Marta de Nicolás, con la que contrajo matrimonio en La Habana en el año 2004 y es la responsable del despacho que Mijares Abogados tiene en Gijón. La familia tiene además despachos en Avilés y Las Palmas.

Ramón Fernández-Mijares, con su mujer, Marta de Nicolás, en Venecia. / LNE

Trayectoria

Ramón Fernández-Mijares empezó a trabajar con asuntos relacionados con accidentes de tráfico porque su padre tenía una compañía de seguros. "Después me fue bastante bien con temas de drogas. Estuve en el turno de oficio y de ahí me empezaron a llegar clientes", señala. "También hice bastantes otras cosas de Penal, estuve veinte años como abogado de Bankinter y también llevé otros bancos. Al final me centré sobre todo en el Derecho Concursal, sobre todo en quiebras de pago, y tampoco me fue nada mal", sostiene.

Tocando el violín en su casa. / LNE

A lo largo de su carrera ha trabajado en muchos casos, pero hay algunos que se le han quedado grabados. "Uno fue el de un hombre que mató a otro de una puñalada en la puerta del hospital por un tema de faldas. Llegamos al supremo y sólo le cayeron cuatro años. No salió mal", dice. "Otro es el de la explosión de Luanco. Murieron once personas y volaron unos cuantos edificios. Conseguimos que se pagaran todas las indemnizaciones", añade.

Esta trayectoria le llevó, entre otras cosas, a recibir la Cruz de San Raimundo de Peñafort que le concedió el Ministerio de Justicia en 2020, en plena pandemia. Además es miembro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación. "Ahora me voy a dedicar a todo lo que me gusta: la música, los libros, los paseos por Oviedo y las escapadas a Fuerteventura", subraya.