La candidatura a la capitalidad cultural recoge propuestas hasta el viernes

Nueva llamada de Oviedo a la ciudadanía asturiana para enriquecer el proyecto con el que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. El Ayuntamiento mantiene abierto hasta la una de la tarde del viernes el plazo para presentar propuestas dirigidas a mejorar la propuesta con la que la ciudad asturiana aspira a convencer al comité evaluador de esta distinción comunitaria. El Consistorio adelantó hace unos días que ya había más de 30 propuestas presentadas.

Participación ciudadana, inclusión, sostenibilidad, diversidad cultural, innovación y dimensión europea. Son algunos de los valores y ejes estratégicos que deben de reunir las ideas aportadas por los ciudadanos y colectivos asturianos para "hacer más rica y representativa la candidatura".

El fin último es sumar esfuerzos para la redacción de un dosier de 70 páginas que Oviedo deberá de entregar a las autoridades europeas antes de finales del presente año. Unos meses más tarde, la comisión deberá de decidir cuáles son las ciudades aspirantes que pasan el primer corte. De momento, en esta carrera siguen en liza, además de Oviedo, las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Cáceres, Jerez de la Frontera, Granada, Toledo, Burgos, Palma de Mallorca, Pamplona, Vitoria y León.

La candidatura carbayona se presenta bajo el lema "Puxa Europa. The future is now!". Este eslogan busca representar la unidad institucional existente en torno a Oviedo, pues la ciudad ha recibido el apoyo para este cometido del resto de municipios asturianos, así como de las autoridades regionales. También hace un guiño a la asturianía con la palabra "puxa" y otro a Europa como muestra de la dimensión continental del proyecto.