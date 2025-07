Canteli alza la voz contra el parón con el viejo HUCA y advierte sobre la Ciudad de la Justicia: "La capital está claro dónde está"

El enésimo parón de los planes del Principado para recuperar los terrenos del viejo HUCA va colmando poco a poco la paciencia del gobierno municipal, a pesar de que sigue mostrando la "mano tendida" para facilitar cualquier proyecto que resucite el espacio de más de 200.000 metros cuadrados cerrado desde 2014.

El alcalde, Alfredo Canteli, se mostró ayer muy crítico con la gestión de este gran agujero negro urbanístico propiedad del Principado y la Seguridad Social. "El retraso va con retraso, está todo dicho. Cuando no se planifican bien las cosas, pasa lo que está pasando. No hay plan especial ni nada de nada", indicó el regidor ovetense en Cudillero, poco antes de recibir la "Amuravela de Oro", al ser preguntado por la paralización de los derribos del viejo hospital comunicada el jueves por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Canteli lamenta que desde 2019 apenas haya habido avances para regenerar unos terrenos donde el pillaje, el vandalismo y la inseguridad reinan ante la falta de unas obras imprescindibles para dar nuevos usos a los edificios vaciados tras el traslado del centro sanitario a La Cadellada. "Cuando llegamos al gobierno hace seis años nos presentaron un plan y lo primero que hicimos fue pedir sacar la plaza de toros de la ecuación para poder ir por libre", rememoró el regidor, para, seguidamente, puntualizar que "era un tema que estaba bien, pero seis años después estamos igual".

Sobre el ofrecimiento de Siero para acoger la futura Ciudad de la Justicia en unos terrenos próximos a Parque Principado, Canteli respondió reivindicando la capitalidad de Oviedo. "La capital del Principado está claro dónde está y los Juzgados tienen que estar donde tienen que estar. Estarán en Oviedo seguro", sostuvo.

También aprovechó para excusar su ausencia del congreso nacional que el PP celebró este fin de semana en Madrid. Aseguró que no pudo estar arropando a Alberto Núñez Feijóo por motivos familiares, aunque valoró de manera muy positiva el resultado del cónclave de los populares.

"Es el momento del PP, además logramos meter tres personas (del PP asturiano), una de ellas mía, que es Mario Arias, en un sitio importante (el comité ejecutivo del partido)", subrayó, restando importancia al hecho de que a pesar de llevar seis años como alcalde con el respaldo del PP todavía no se ha dado de alta como militante. "No estoy afiliado, pero es mi partido y es como si tuviera 18 afiliaciones. Apoyaré todo lo que pueda sin problema. Cuando vine, nadie me pidió que me afiliara, me pidieron ganar elecciones y estamos con mayoría absoluta", concluyó el regidor carbayón.