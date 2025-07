Carlos Rivas Alonso, deportista y empresario jubilado: "Me pesa no haber ido a los Juegos Olímpicos de México 1968, pero me fue bien en el camino que elegí"

Carlos Rivas Alonso (Selorio, Villaviciosa, 11 de mayo de 1943) se aficionó al piragüismo en 1960, cuando Alejandro Vega volvió de los Juegos Olímpicos de Roma. Practicó el deporte durante quince años a alto nivel, siendo internacional, y renunció en el último momento, cuando estaba seleccionado, a acudir a la cita olímpica de México 1968. Emprendió y abrió Deportes Rivas en Oviedo y, con 35 años, se volcó en el tenis.

Infancia. "Nací en 1943 en Selorio, el pueblo más bonito de Asturias. Estudiaba bien, pero no me gustaba el colegio. Tenía un hermano que se fue a Venezuela y un tío que estaba en Cuba, pero yo no quería marchar. Tuve dos hermanos y una hermana".

Fútbol

"Me gustaba mucho el fútbol, pero no jugaba bien. Pasé a jugar de portero y en ese puesto era muy bueno. Fui a prueba con el Colunga y con el Lealtad de Villaviciosa. Avelino Cabrero, que veraneaba allí, me dijo: ‘Te voy a llevar a probar al equipo de fútbol de Los Pilares en Oviedo’. Pero entonces descubrí el piragüismo y me gustó más".

El piragüismo

"Mi afición surgió en la ría de Villaviciosa. En 1960 se celebraron los Juegos Olímpicos de Roma y participó el maliayés Alejandro Vega. Cuando volvió de Italia pensé que estaría bien montar en la piragua para ver cómo era aquello. Comprobé que se me daba bien y me decían que tenía que entrenar y probar. Vine a Oviedo".

Carlos Rivas, Pedro Cuesta, Joaquín Larroya y Luis Bardales, entrenando en el pantano de San Juan, en Madrid, en 1967, con el equipo nacional. Abajo, junto a Manuel Orantes, en la entrega de premios del torneo de tenis que organizaba en el Centro Asturiano de Oviedo / .

Juanito Montes

"Empecé en el Gimnasio Alpo, con Juanito Montes, que para mí fue un maestro y un padre. Llevaba un mes trabajando en una confitería y Emilio Llamedo me ayudó a encontrar trabajo en las oficinas de una empresa de piensos. Estaba en plantilla y tenía tiempo para entrenar desde la una a las cuatro de la tarde y tras salir de trabajar, tenía también horas para ir al gimnasio. Vi el cielo abierto".

Primeros triunfos

"Cuando empecé con el piragüismo a nivel aficionado tenía 16 años y cuando cumplí 18 quedé, por primera vez, campeón de Asturias en Ribadesella. En 1965, con Juanito Montes, sacamos cinco medallas en diferentes distancias y modalidades en el campeonato regional. En el nacional, que se disputó en Trasona, conseguí cuatro medallas, dos de plata y dos de oro. En aquella época Juanito y yo barríamos".

El Sella. "Cuando Juanito se jubila me ficha Rivaya. Éramos casi profesionales. Íbamos al Descenso del Sella y estábamos concentrados quince días antes a cuenta del equipo. Gané el Descenso del Sella en K2 mixto con Corona Guiomar Morales. Bajé el Sella en diez ocasiones y siempre llegué entre los cinco primeros".

Los compañeros en el Descenso

"Quedamos segundos, terceros, cuartos y quintos. Un año creíamos que podíamos ganar fácil, pero rompimos en la salida, que no era como ahora, porque entonces todos los que estábamos en la selección la hacíamos desde detrás del puente y el resto delante. Creo que aquel año estábamos en condiciones de llegar los primeros, pero nada más pasar el puente chocaron con nosotros. Bajé un año con Luis García Landa. Los otros con Juanito Montes, Fofo (José Antonio González), Jesús Fernández y Soto".

Carlos Rivas junto a Manuel Orantes, en la entrega de premios del torneo de tenis que organizaba en el Centro Asturiano de Oviedo / .

Campeonatos nacionales y representando a España

"Fui internacional quince veces y campeón de España en trece ocasiones. Y de Asturias perdí la cuenta. Soy el único asturiano que ganó la Travesía Ría de Avilés doce años seguidos, y lo hice con distintos compañeros. Salíamos hasta San Juan y entrábamos en Avilés. Era una prueba que se celebraba a principios de marzo".

Preparación

"Los que íbamos al Gimnasio Alpo fuimos los primeros asturianos que empezamos a hacer pretemporada de invierno. Hacíamos mucho gimnasio y montábamos cada ocho días en piragua. Nosotros empezamos a hacer la casa y Herminio Menéndez y Craviotto la terminaron. Pusimos los cimientos. En los años 60 se entrenaba quince días antes de las pruebas y nosotros empezamos a hacerlo un año antes. En el Sella se hacía entonces un tiempo de una hora y 60 minutos y ahora se tarda una hora".

Campeonato del mundo

"En 1967 estuvimos tres meses en el pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, y después otros dos en Bañolas (Cataluña) preparándonos para el Campeonato del Mundo y para los Juegos Olímpicos. A las ocho de la mañana salíamos desde el pantano de San Juan a San Martín de Valdeiglesias corriendo. Hacíamos doce kilómetros y cuando llegábamos el seleccionador, que era húngaro y muy exigente, nos mandaba al gimnasio antes de desayunar. Dos horas después subíamos a la piragua. El seleccionador nos decía que había que hacer fondo y recorríamos 30 kilómetros. Descansábamos hasta las seis de la tarde y volvíamos al agua a hacer series de 250, 500 y 1.000 metros. Después cubríamos quince kilómetros y a cenar. En el pantano San Juan estuvimos desde principios de mayo y a mediados de julio nos fuimos a Bañolas para entrenar hasta primeros de septiembre, porque en San Juan hacía entonces mucho calor.

Juegos Olímpicos

"A nivel nacional e internacional conseguí muchas cosas, pero tengo una espina clavada. En 1967 fuimos al Campeonato del Mundo a Alemania. Estuve seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos de México 1968 junto a Joaquín Larroya, Pachi Perurena y Pedro Cuesta".

La renuncia a ser olímpico

"Teníamos que concentrarnos en Zaragoza y los amigos me empiezan a decir que tenía que montar una tienda de deportes. Yo les comentaba que tenía que ir a los Juegos Olímpicos. Y me aseguraban que ‘era el momento’. Yo pensaba que estaba seleccionado y que tenía que ir, pero al final decidí no acudir y abrir la tienda. Me llegaron a mandar una carta de la Federación de Piragüismo para decirme que me tenía que presentar en ocho días. Acabé llamándolos y diciéndoles que había cambiado de idea. Y no fui a los Juegos Olímpicos. Hoy me hubiese gustado estar allí. Estuve seleccionado también cuatro años antes para ir a Tokio, pero cuando llevábamos cuatro días en el pantano de San Juan nos comunican que no había presupuesto para ir. A Japón no fue ningún piragüista representando a España en 1964".

El camino elegido

"Me arrepiento de no haber ido, porque ser preolímpico no es ser olímpico. Tengo pesar, pero me fue bien en el camino que elegí, ya que llegué a tener tres tiendas de deportes en Oviedo, en las calles Asturias, Melquíades Álvarez y Nueve de mayo. Fueron 34 años con tiendas y gracias a ello mi vida fue buena".

La despedida del piragüismo

"En la regata de Villaviciosa entré tres años segundo. En una ocasión se nos rompió el timón, en otra se levantó mucho viento y tuvimos problemas, y en una tercera el que iba conmigo levantó el remo 40 metros antes de llegar a la meta y los que venían detrás nos adelantaron. Quería sacarme la espina y decidí remar dos o tres años más. Fui con Juan Antonio González ‘Fofo’ y ganamos tres años seguidos. Quería que mi nombre quedase reflejado en la prueba de Villaviciosa, municipio en el que nací. Desde que lo dejé doy paseos en piragua. Me llaman para participar en pruebas de veteranos, pero no quiero ir. Cuando Juanito Montes se retiró del piragüismo, con 40 años, le organicé un homenaje, al que acudió mucha gente y todos llegaron con un regalo".

La aventura empresarial

"Con la tienda de deportes empecé en 1968 y acabé en 2002. No es como ahora y en aquella época pedías un permiso y te lo daban de hoy para mañana. Empezamos en un entresuelo en la calle Asturias. Lo que más tiempo llevó fue que los representantes nos trajesen los artículos deportivos. Cuando llevábamos un año fuimos a Melquíades Álvarez y allí estuvimos desde 1971 hasta el año 2000. Y en 1993 abrimos en Nueve de Mayo".

Con Alemania como espejo

"Cuando abrí la primera tienda, en Oviedo había Deportes Cerra y Deportes Isa. Entonces se vendían cuatro camisetas y cuatro pantalones de deporte. Y llegamos nosotros. Yo venía de Alemania de competir en piragüismo y en Munich vi tiendas de deportes con mucho material de esquí, raquetas de tenis… y pensé en instalar una tienda a todo trapo. Fuimos los mejores en material de esquí en Asturias y también en tenis. Cuando no había ninguna máquina para encordar raquetas uno de nuestros empleados fue a la casa Dunlop de Barcelona para aprender a poner las cuerdas en las raquetas. Hasta entonces se hacía a mano. Y para el esquí trajimos de Austria una máquina de encerar".

Torneo de tenis

"En la tienda vendimos muchos esquís. Llegamos a tener 200 pares, pero en aquella época había nieve y demanda de ropa y material para esquiar. Organicé un torneo de tenis en el Centro Asturiano de Oviedo. Empezamos en el Cristo, porque en el Centro Asturiano no había pistas. Al año siguiente ya tenían dos. El primer torneo se celebró en 1971 y a partir de ahí se hizo durante 16 años seguidos. Y traje a muchos tenistas a Oviedo como a Muntañola, a Ernesto Vázquez o a Ana María Estalella. Cuando vino Manolo Orantes hacía quince días que había ganado el torneo de Forest Hills".

Participantes

"Llegamos a tener 275 inscritos en el torneo, cuando podían acudir federados y no federados. La competición duraba diez días".

Competición internacional

"La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) organizaba un circuito por el norte de España. Hablé con el director del colectivo para ver si había forma de hacer que el torneo fuese internacional. Y con su colaboración los tenistas que jugaban la fase previa en Santander y no pasaban, alrededor de una decena de varios países, vinieron aquí. Ese año ganó un jugador americano y el subcampeón era inglés".

Figuras del tenis

"Invité al esquiador Paquito Fernández Ochoa. En cada edición traía a una persona conocida para entregar los premios. Un día se le ocurrió a Emilio Tamargo, periodista de RTVE, que organizásemos un partido de dobles con Paquito Fernández Ochoa, Herminio Menéndez, otro que buscásemos y yo. Y lo retransmitió RTVE. Al torneo vino también Lángara. Había un gran ambiente deportivo".

Material deportivo

"Cuando empezamos con la tienda, en el Gimnasio Cecchini me dijeron que no había trajes de judo y les pregunté que dónde se conseguían. Me indicaron que en Deportes Arregui, en Madrid, y me mandaron una selección de los que tenían, que eran de muy buena calidad. Después apareció un fabricante en Zaragoza. Empecé a traer mallas de gimnasia deportiva, raquetas de bádminton o pelotas de tenis de determinadas marcas, que no había".

Artículos de esquí

"Tras tres años con la tienda eliminé los artículos de caza, porque había que llevar registro de armas, y la pesca. Me centré en el esquí y en la ropa deportiva de marcas italianas punteras. Ofrecía un abanico grandísimo de material de esquí".

Ventas

"Recuerdo un sábado que vendí 35 pares de esquís. Ahora en Oviedo no se venden en un año porque ya no se compran, se alquilan. En la tienda teníamos 500 pares de botas. Entonces hacías un pedido de cinco millones de pesetas en material de esquí y eran cuatro cosas. Organicé muchos desfiles en el Hotel Reconquista con diferentes marcas de esquí. Tenía lo más bonito de ropa de esquí de España".

La familia

"Me casé en 1969. Mi esposa, María Jesús, era secretaria del Orfanato Minero y después trabajamos juntos en las tiendas. Tenemos dos hijos: Mónica y Carlos. En nuestra casa al lado de la ría de Villaviciosa hicimos un local para exponer la colección de raquetas de madera y trofeos míos y de mi hijo, que logró campeonatos de Asturias de mayores de 35 años y fue campeón de España en dobles. Ya no tenemos sitio donde poner más".

Jubilación

"El negocio lo tuve hasta 2002, cuando me jubilé, con 60 años. En las tiendas llegué a tener hasta ocho empleados, entre ellos aprendices, repartidores… porque muchos clientes querían que se lo enviásemos a casa. Cuando el Real Madrid fichó por Kelme se formaban colas para comprar la ropa, igual que cuando Joluvi hizo las camisetas del Oviedo. Se vendían como churros. También tenía camisetas de equipos extranjeros como Bayern de Munich o Manchester United, entre otros".

Los inicios con la raqueta

"Empecé a jugar al tenis con 35 años, después de practicar piragüismo durante 15 años. Vendía raquetas en la tienda, pero no había cogido una para jugar. Me hice socio del Club de Tenis, también del Centro Asturiano y de La Fresneda, donde llegué a ser directivo. Estaba con la tienda e iba todos los días al Club de Tenis de 14.00 a 15.30 horas. Cuando llevaba tres años entrenando me invitaron a participar en un torneo en San Claudio. Y me di cuenta que estaba para jugar. Fui en 1983 campeón de Asturias de más de 35 años y también semifinalista del campeonato de España en dobles en 2020. Fui al torneo del Cristo y lo gané y también los de Turón, El Entrego, Pola de Lena, la Cueva de Infiesto, Arriondas, Gran Hotel del Sella, Virgen del Portal de Villaviciosa".

Las primeras ganancias

"En el torneo de Turón llegué a la final con un jugador de Gijón. Gané y cuando me entregaron el premio abrí el sobre y me encontré con 12.000 pesetas. Es el único dinero que gané jugando al tenis".

Tenis a diario

"Sigo jugando al tenis todos los días de la semana, menos los fines de semana. Juego alrededor de hora y media cada día y con gente de todas las edades. Voy a campeonatos de España de veteranos y quiero ir al del mundo a Portugal, al que acudirá mi hijo. Practiqué dos deportes que me gustan mucho. El piragüismo, a nivel profesional muchos años y defender la camiseta de España, que me hizo mucha ilusión. Y el tenis a otro nivel".

El Real Oviedo

Fui socio del Oviedo durante 38 años. Me gusta el fútbol, aunque me gustó más que ahora. Antes salíamos de los partidos en Buenavista e íbamos a San Remo, en la avenida de Galicia, o al Oliver y allí aparecían jugadores del Oviedo como Carrete, Juan Manuel, Tensi o Vicente que después del fútbol pasaban por allí y hablábamos del encuentro. Tenía un asiento al lado del palco y veía a la gente llegar al fútbol muy elegante, con corbata, sombreros y abrigos cruzados.