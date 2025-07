Iván Espinosa de los Monteros estará hoy en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "Todo lo que se construye sobre pactos frágiles acaba cayendo"

Fue uno de los dirigentes más activos de Vox y decidió hacerse a un lado en la política y dedicarse al sector privado. Es una de las referencias intelectuales para un sector de la derecha española y acaba de publicar "España tiene solución". Hoy, a las 19.30 horas, estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

-Dice que España tiene solución, ¿de dónde vendrá la salvación?

-No vendrá de los políticos, más bien de un cambio de actitud de los ciudadanos españoles. Tenemos que recuperar nuestra identidad, y recordar de dónde proviene todo lo bueno que hemos hecho en el pasado. Y resulta que proviene de defender nuestra nación y la libertad; de trabajar durante siglos unidos a ambos lados del Atlántico por una España mejor, sin depender de nuestros gobernantes, sino promoviendo la libertad y responsabilidad individual dentro de un proyecto común. A partir de ahí, de recuperar ese espíritu y de liberarnos de las peores ideas que hemos adoptado últimamente (las impuestas por la izquierda y los separatistas) podremos empezar a recuperar una España libre y próspera.

-Parece un contrasentido que España sea más apreciada fuera que dentro de su suelo. ¿Qué ha llevado a esta situación?

-Durante décadas, las élites políticas y culturales españolas han promovido una visión acomplejada de nuestra nación. En lugar de reivindicar lo que somos, se ha cultivado un discurso de culpa y división. Mientras tanto, en el extranjero, España es admirada por su historia, su talento y su belleza. Hay que recuperar el respeto por lo propio. Si no nos valoramos dentro, difícilmente nos haremos respetar fuera.

-Conoce la política desde dentro, ¿decepcionado?

-Más que decepcionado, salgo confirmado en la necesidad de regenerar profundamente la política. Hay demasiada teatralidad, mucho cálculo y poco sentido del deber. En el Congreso se pierde el tiempo. Ahora, desde fuera, tengo más libertad para proponer ideas con fundamento, sin los condicionantes de partido o estrategia electoral. Y sí, desde ahí también se puede servir a España.

-¿Le gusta eso de expolítico, o es algo transitorio?

-No me incomoda. La política nunca fue mi destino vital, sino un compromiso temporal. Me he sentido siempre cómodo en la empresa privada y en el ámbito intelectual. Pero mi compromiso con España sigue intacto. Ahora estoy volcado en una fundación liberal-conservadora con vocación de formar, pensar y agitar ideas. Pero no hay nostalgia ni apego pro la política.

-¿Este libro es un punto de partida?

-Es una propuesta. Una invitación a pensar en serio sobre lo que España necesita. No solo describo los problemas, planteo un modelo de país. Hay espacio para una derecha moderna, sin complejos, con un ideario sólido que supere el simple "quítate tú para ponerme yo". Quiero que sirva para unir, para construir y para despertar conciencias.

-¿Puede salir adelante un país que no protege a la familia y que tampoco da demasiada importancia al esfuerzo individual?

-Imposible. La familia es el núcleo básico de cualquier sociedad sana. Si no se apoya a la familia, se destruye el tejido social. Y si no se valora el esfuerzo, se mata el incentivo para progresar. Estamos atrapados en un discurso igualitarista que castiga la excelencia. Eso nos hace más pobres y menos libres.

-¿Se siente europeísta?

-Sí, pero no de cualquier manera. Creo en una Europa de naciones libres, no en una estructura burocrática que impone agendas ideológicas y diluye identidades. Europa debe ser un espacio de cooperación, no de imposición. Defender a España es defender una Europa real, no la que nos dictan desde Bruselas sin haber pasado por las urnas.

-¿La ideología de género acabará volviéndose contra el feminismo?

-De hecho, ya lo está haciendo. La ideología de género niega las diferencias naturales entre hombres y mujeres, confunde la igualdad con la uniformidad, e impone una visión totalitaria que anula la libertad de pensamiento. Al final, esas imposiciones terminan perjudicando incluso a quienes dicen defender.

-¿Qué le sugiere Ábalos?

-Un síntoma de lo enferma que está nuestra política. Hay una sensación de impunidad, de que da igual lo que se haga, que no pasa nada. El caso Ábalos representa la decadencia de una casta que se protege a sí misma y desprecia la ejemplaridad. Y lo más grave es que no es una excepción, sino un patrón.

-¿Resistirá Pedro Sánchez?

-Sánchez es un hábil superviviente político. Pero no gobierna para España, gobierna para él mismo. Se sostiene por un equilibrio de intereses, no por una visión de país. Y todo lo que se construye sobre pactos frágiles y oportunismos, termina cayendo. Es cuestión de tiempo.

-¿Ve a Feijóo presidente?

-Tiene la oportunidad, pero necesita convicción. El electorado espera liderazgo, no tecnocracia. Para cambiar el rumbo del país, no basta con parecer moderado, hay que tener ideas claras y el valor de defenderlas. La derecha debe dejar de imitar a la izquierda con retraso. Creo que PP y VOX deben entenderse, pero ambos deben ser más generosos por el bien de España y porque la mayoría de españoles lo que desean por encima de pequeñas diferencias es que Pedro Sánchez y el PSOE abandonen el Gobierno de España.

-¿Podemos permitirnos una política de escasa empatía hacia la principal potencia del mundo?

-Desde luego que no. España necesita una política exterior pragmática y seria. Estados Unidos es un socio esencial, no solo por razones económicas y estratégicas, sino porque compartimos valores fundamentales. Convertir la diplomacia en un púlpito ideológico, como ha hecho este gobierno, es un error que pagaremos caro.