José María Miranda Boto, catedrático de derecho: "Fantasía y ciencia ficción cuentan lo que la sociedad no sabe cómo decir"

José María Miranda Boto (Oviedo, 1976) es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de las monografías "El Derecho en Tolkien" (Ediciones Cinca, 2017) y "Law, Society, and Government in J.R.R. Tolkien’s Works" (Walking Tree Publishers, 2022). La semana pasada ofreció una charla, "Derecho, fantasía y ciencia ficción", en la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo de CC OO Asturias.

-¿Qué hace un catedrático de Derecho escribiendo ensayos sobre Tolkien?

-El Derecho de la Literatura existe desde los años 70 como una corriente de estudio. Coges un libro y analizas que figuras jurídicas aparecen. No solo en novelas como las de John Grisham, las típicas de juicios que todos estudiantes leemos en la carrera. Manuel Alonso Olea, catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense, estudió el Derecho en el "Quijote", si había relación laboral entre Quijote y Sancho, cómo se administra la justicia...

-Y usted ha hecho lo mismo con "El Señor de los Anillos".

-Es un libro que me apasiona. Empecé a estudiarlo desde esa perspectiva, di alguna charla, luego escribí un primer libro en castellano, un segundo en inglés. De este último estoy particularmente orgulloso, porque soy el único español que ha ganado el Mythopoeic Award de la sociedad americana Mythopoeic, que se dedica al estudio de la literatura fantástica. Lo ha ganado gente como el hijo de Tolkien y el albacea literario de C.S. Lewis, Walter Hooper.

-¿Recuerda cuando leyó "El Señor de los Anillos" por primera vez?

-En el 87, 88... La edición del Círculo de Lectores, la de la tapa rosa. Es un libro que me ha acompañado toda la vida. He perdido la cuenta de cuántas veces lo he releído. Ahora ya solo lo leo en inglés, que es como verdaderamente se aprecia cómo lo escribe y no lo que escribe.

-¿Cómo relacionó su faceta profesional con esa lectura?

-Fue a partir de una charla en el Instituto Cervantes en Madrid en el año 2008, de un catedrático de la Universidad de Cagliari en Cerdeña, Gianni Loy, que presentaba el libro "El derecho del trabajo según Sancho Panza". Pensé: "Yo quiero hacer esto mismo con el libro que a mí me apasiona". Empecé a releer "El Señor de los Anillos" fijándome en cómo se organizan los reinos, el matrimonio, la propiedad… Lo hilé todo y acabó en un libro de 176 páginas. Después me di cuenta de que podía ir mucho más allá. Hice el segundo libro durante la pandemia. Era mi manera de escapar de aquel horror. Yo, en lugar de hacer bizcochos, me fugaba a la Tierra Media.

-¿"El Señor de los Anillos" tienen coherencia desde el punto de vista del Derecho?

-Tolkien no inventa el Derecho, bebe de lo que conoce, del Derecho romano, el Derecho anglosajón y, en algún momento, del Derecho contemporáneo.

-Por ejemplo...

-Yo analizó qué figuras vienen del Derecho romano, por ejemplo, la adopción de Bilbo, cuando Bilbo adopta Frodo como su heredero, eso es la adrogatio; el hecho de que un determinado personaje haga responsable a un caballo por la muerte de su padre, que viene del Derecho gótico de la Edad Media; que las mujeres puedan transmitir la corona, pero no ser reinas, en el reino de Rohan, que solo existe de determinadas monarquías y cuando no hay ley sálica. Esto es Derecho. Los hobbits tienen apellido, Frodo Bolsón, pero los personajes de fuera de la comarca no tienen apellidos, Aragorn, hijo de Arathorn. Son dos modelos de organización familiar.

-¿Cambian las leyes y cambia el mundo?

-Uno no se imagina a los elfos con apellidos o bebiendo cerveza, y eso se traduce en otras cosas. Es llamativo que el matrimonio en Tolkien siempre sea igual, un matrimonio heterosexual, monógamo orientado a la procreación, indisoluble…

-¿La fantasía es conservadora? ¿Y la ciencia ficción?

-La fantasía mira al pasado y la ciencia ficción al futuro. Los marcianos sirven para reflejar la actitud frente al extranjero. Fíjese en el éxito de las novelas de marcianos en los años 50 y 60, en plena guerra fría: el miedo al comunista, el miedo al homosexual, el miedo a lo extraño. La ciencia ficción americana también sirve para hablar de problemas raciales: el cuento de Ray Bradbury, "Way in the Middle of the Air", donde todos los negros de Estados Unidos se van a Marte. La fantasía y la ciencia ficción cuentan las cosas que la sociedad no sabe cómo decir. George Orwell está escribiendo "Rebelión en la granja" a la vez que Tolkien escribe "El Señor de los Anillos". Todos entendemos que "Rebelión en la granja" no es un cuento de animales que hablan y que "El Señor de los Anillos" no es una historia sobre señores de un metro de altura que van descalzos, sino de cómo una persona normal se enfrenta al horror de la guerra, de la relación entre el individuo y el poder. El anillo único es una imagen del poder, ya lo decía Javier Cercas en su artículo en "El País" sobre Pedro Sánchez.