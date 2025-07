Sin opción para Siero: el Principado garantiza que la Ciudad de la Justicia estará en Oviedo, pero no da plazos

La gran Ciudad de la Justicia de Asturias estará en Llamaquique, pero no se sabe cuándo. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, salió este lunes al paso de las voces que instan a acelerar la unificación de sedes judiciales valorando alternativas como su traslado a unos terrenos de Siero, insistiendo en los planes regionales de trasladar facultades al Cristo para abrir hueco a nuevas dependencias judiciales en torno al actual Palacio de la Justicia. "El gran proyecto justicia asturiana pasa por Llamaquique", garantizó el consejero, quien redundo en su intención de aprovechar la mudanza de las facultades de Ciencias y Formación del Profesorado a los terrenos del viejo HUCA para concentrar en el céntrico barrio varios Juzgados que actualmente están desperdigados por la capital.

Peláez quiso ser tajante a la hora de descartar la opción de sacar las sedes del partido judicial de Oviedo. El alcalde de Siero, Ángel García, mostró a mediados de junio su disposición a buscar acomodo al proyecto en unos terrenos próximos al Parque Principado. El presidente del TSJA, Jesús Chamorro, no quiso descartar del todo esta opción durante una visita el pasado viernes a las dependencias de Llamaquique junto con los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal. "No lo rechazamos necesariamente. Es verdad que lo razonable o lógico es que la sede judicial esté en la capital del partido judicial, pero creo que hay sitios donde no es así, por ejemplo la de Barcelona en el municipio de Hospitalet", sostuvo.

Frente al ofrecimiento sierense, el Principado apuesta por mantener el rumbo. El plazo marcado por el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, de abrir el nuevo campus del Cristo en 2031 se antoja demasiado lejano para la judicatura, que considera una urgencia dotar a la administración de justicia de nuevos equipamientos cuanto antes. Peláez afirma "ser consciente" de esas demandas, ante las que plantea la búsqueda de "soluciones puente o transitorias", siguiendo la línea del traslado de tres Juzgados mercantiles al antiguo edificio de la Telefónica en 2024.

El edificio de Llanera al que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos tiene previsto trasladarse. | LNE

El Consejero evita, no obstante, dar fechas concretas. Ayer ni siquiera entró a valorar cómo afectará la paralización temporal de los derribos del antiguo Hospital General que el mismo anunció el pasado jueves. Peláez explicó entonces que el contrato de los derribos quedaba en suspenso al menos hasta septiembre, al hallarse unos daños inesperados en los "hongos" de policlínicas. También justificó la paralización en la búsqueda de alternativas a la imposibilidad de derribar la actual sede del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, al no estar todavía terminadas sus nuevas dependencias en el Parque Tecnológico de Llanera.

Fuentes del propio Centro de Tejidos confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA que todavía no saben cuándo podrán irse del Cristo. Están a la espera de adjudicar las obras de adecuación de la nave que en su día ocupó la empresa Treelogic. En el mejor de los casos prevén poder abordar el traslado en la primavera del próximo año. Es decir, los derribos del viejo HUCA no podrán culminarse hasta al menos después de esa fecha, con todo lo que ella conlleva para el traslado de facultades y para la reunificación de las sedes judiciales de Oviedo.