Así será el parking del Campillín: centenares de plazas (también para los vecinos) y tres plantas

El futuro parking de El Campillín tendrá tres plantas subterráneas y un total de 360 plazas disponibles, la mitad de ellas destinadas a los vecinos de la zona, ya sea en régimen de alquiler o de compra, en función de las negociaciones que se lleven a cabo en un futuro con la empresa concesionaria. Al menos esas son las intenciones del equipo de Gobierno y así se refleja en el anteproyecto de una actuación que va "mucho más allá del aparcamiento", según sostiene el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística. "La justificación fundamental del parking y de toda la urbanización que lleva consigo en superficie es fijar y a traer población en el Antiguo, en especial familias jóvenes, e integrar de forma armoniosa la zona con el resto de la ciudad con una ambiciosa reordenación", dice Nacho Cuesta.

El Ayuntamiento tiene claro que el parking resolverá uno de los "problemas endémicos" del Antiguo, un escollo como es la falta de aparcamiento, pero además hará ciudad. "Es esencial situar esta intervención dentro de un plan global de revitalización del Antiguo y barrios aledaños, siguiendo las recomendaciones del estudio diagnóstico realizado en 2023. No es solo un parking, es un espacio de actividad con el que se busca dinamizar este punto neurálgico de la ciudad", señala Nacho Cuesta, que ayer, junto al alcalde, se reunió con la plataforma vecinal que está en contra del aparcamiento para mostrarles en primicia el anteproyecto y convencerles de las ventajas que trae consigo la iniciativa.

Para empezar, Alfredo Canteli y Nacho Cuesta les explicaron a los vecinos que el parque del Campillín "en ningún momento se verá afectado" por las obras, ya que el parking subterráneo "estará circunscrito a la zona de asfalto de la parte baja del parque" y no dañará el espacio verde. Sólo desaparecerán algunos de los chopos de casi 30 metros que hay en esa parte del parque –el resto de árboles tampoco se tocarán–, pero "se plantarán otros muchos" y se habilitarán otras zonas verdes en ese nuevo espacio urbanizado.

Por la izquierda, Nacho Cuesta y Alfredo Canteli, con los miembros de la plataforma "El Campillín no se toca" José Manuel Díez, Manuel Almeida y Arturo Vilariño. / MIKI LÓPEZ

Los miembros de la plataforma escucharon además que el aparcamiento tendrá dos entradas. Una de ellas estará situada en la calle Padre Suárez y dará acceso al parking a los vehículos que vengan desde el Postigo. La otra también en Padre Suárez, pero en el sentido contrario, para que puedan entrar en el aparcamiento los coches que bajen por San Pedro de Mestallón. La salida estará ubicada en la calle Marqués de Gastañaga. "Dentro de esta estrategia se mantendrá el rastro, pero también podrán realizarse otras actividades gracias a la mejora física y ambiental de la zona", dice Nacho Cuesta. "El Campillín no deja de ser un parque rodeado de tráfico y su aspecto va a cambiar por completo", afirma Nacho Cuesta.

El equipo de Gobierno insiste en que el proyecto permitirá integrar la zona del Campillín con la parte baja del Antiguo y, por extensión, con el resto de la ciudad . "Lo que pretendemos es aprovechar esta actuación para que la zona se convierta en una puerta de entrada al Antiguo. Nos gustaría que esa zona tuviese una mayor actividad diurna, para que el ocio nocturno no sea lo único que hay en la zona", explica Nacho Cuesta. "Con este proyecto recuperamos además la trama histórica de ese ámbito y el tejido urbano que conectaba el barrio de Santo Domingo con el Antiguo. Hasta mediados del siglo pasado la calle Oscura era conocida como calle Santo Domingo y tenía una prolongación natural hasta la plaza del convento y de la iglesia que se perdió", añade.

R. Agudín

El concejal explica que la urbanización ligada al parking va a permitir darle un lavado de cara al entronque de las calles San Pedro de Mestallón, el Postigo y Padre Suárez, "que ahora mismo es un espacio poco amable e inhóspito para el peatón que puede mejorarse incluso aunque siga habiendo circulación rodada", señala Cuesta. Así, el proyecto contempla la ampliación de aceras e incluso el arreglo de la propia plaza de la iglesia y el colegio de los Dominicos.

Por otro lado, sobre el aparcamiento también se construirá un aguaducho, un servicio de hostelería para los usuarios del parque y para dar ambiente a la zona por el día. Estará ubicado junto a la nueva zona infantil, que estará ubicada pegada al aguaducho, en la misma zona que está ahora. "Lo que queremos es dignificar esa zona para los niños", señala Cuesta.

La plataforma

No es que los miembros de la plataforma "El Campillín no se toca" hayan salido demasiado contentos de la reunión mantenida ayer con Alfredo Canteli y Nacho Cuesta, aunque reconocieron que fue "muy cordial". Entre otras cosas, consideran que el proyecto del parking subterráneo va a traer consigo un "desmesurado aumento del tráfico" en la zona. "En las fotografías todo queda muy bonito, pero no se necesita meter más tráfico en el centro de Oviedo cuando ya tiene suficiente", dice José Manuel Díez

Manuel Almeida, por su parte, asegura que el proyecto va a dañar "árboles históricos" del parque y considera que "no es de recibo" traer más tráfico a un barrio que está dentro de la futura Zona de Bajas Emisiones. "Nosotros hemos pedido que el aparcamiento se traslade a otro punto de la ciudad más alejado, pero no están por la labor", señala Almeida.