Fer Ochoa: "El señor algoritmo no es neutral y nos manipula"

Hoy los niños de doce años buscan referentes en el mundo digital y los encuentran en perfiles con miles de seguidores a los que no perciben como vendedores de publicidad, sino como amigos. Fernando Ochoa, CEO de una empresa digital, que adora el fútbol, analizó ayer en el Club el impacto de las redes sociales entre los jóvenes, junto a Sergio Arce, profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

"El señor algoritmo no es neutral y cuando publicamos algo no va a ofrecer lo que es para ti, sino algo relacionado con las emociones", señaló el especialista, que también recomendó no realizar compras online por impulso. "En España más del 85% de la población usa redes, sobre todo en el teléfono, es casi imposible escapar de ellas", alertó Sergio Arce.

El profesor llamó la atención sobre cómo las redes crean una falsa apariencia de realidad y diseñan campañas basadas en datos falsos y en personas que se presentan como algo que no son. "Este tipo de comportamientos impacta especialmente en los adolescentes, un grupo vulnerable", recalcó el experto. "Se puede segmentar y categorizar a cualquier persona; las redes juegan con las emociones, un modo fácil de infundir nuevas ideas", denunció.