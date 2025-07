Los vecinos piden el cierre del Nalón al baño tras ahogarse un joven y el Ayuntamiento de Oviedo estudia medidas

El fallecimiento de un joven de 18 años ahogado el pasado miércoles mientras se bañaba en el río Nalón, a su paso por Las Caldas, ha sido la gota que colma el vaso. Los vecinos de esta zona del municipio de Oviedo han vuelto a dar la voz de alarma para exigir medidas que llevan reivindicando desde hace años: consideran que el cauce es peligroso, que las orillas están masificadas de personas en verano y que es necesario prohibir el baño, al menos en los tramos de río con más riesgos. Por su parte, el Ayuntamiento también está dispuesto a buscar la fórmula para tomar medidas que velen por la seguridad. Ya lo intentó en el año 2020, a raíz de la muerte de otro joven de 19 años, vecino de La Florida, que también se ahogó en el río muy cerca de donde perdió la vida J. L. G. P., que era de origen cubano y también vivía en Oviedo.

Con el fin de evitar más tragedias, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, adelantó ayer que el Ayuntamiento va a solicitar una reunión a tres bandas, convocando a representantes del Principado y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), para intentar que se tomen medidas de protección, ya sea la prohibición estricta del baño en algunos tramos del río o la señalización de esos puntos como peligrosos. "Hay que hacer algo antes de que vuelva a ocurrir otra desgracia y nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para agilizarlo. Una simple señalética en los puntos negros puede evitar tragedias como la vivida esta semana", señala Prado, que el miércoles estuvo en Las Caldas para arropar a la familia del joven fallecido durante las labores de búsqueda desde el momento en el que se enteró de su desaparición.

Por el momento las administraciones no se ponen de acuerdo. El Ayuntamiento está dispuesto a señalizar los puntos negros del río a su paso por el concejo e incluso a estudiar medidas más drásticas para velar por la seguridad de los bañistas, pero cree que no tiene competencias para hacerlo.

José Ramón Prado consuela al padre del joven fallecido durante las labores de búsqueda del cuerpo junto al inspector de la Policía Local Jacobo Fernández.

Este diario también se puso en contacto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, desde donde aseguran que el organismo estatal no puede prohibir el baño y que tiene que ser el Ayuntamiento quien actúe –incluso para señalizar– porque se trata de un asunto de seguridad ciudadana. "La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los respectivos ayuntamientos la competencia en materia de seguridad en lugares públicos, al apuntar como competencias propias las de la prestación de servicios de policía local, protección civil y protección de la salubridad pública entre otras", explican desde CHC. "A la vista de lo expuesto, se considera que no es a este organismo de cuenca a quien compete prohibir el uso de determinadas zonas para el baño, siendo esta una función que los respectivos ayuntamientos deben efectuar, si lo consideran procedente, en el ámbito de sus competencias", añaden fuentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Los vecinos, por su parte, tienen muy claro que el río ha de cerrarse al baño, al menos en los puntos peligrosos. "Si no se toman medidas cuanto antes volverá a ocurrir una tragedia. En algunas zonas, como en la que ocurrió el accidente, hay pozos muy profundos y remolinos, así que lo que queremos es que se señalice, que se prohíba el baño y que se pongan multas a quienes incumplan la normativa", dice Yolanda Montes, que es la presidenta de la asociación de vecinos de Las Caldas. "Y ya no es solo eso. Las orillas están masificadas y lo dejan todo lleno de suciedad. Hay botellones, la música está a tope y los vecinos ya casi no podemos ni pasear", añade.

En la misma línea se mantiene Eleuterio Díaz, alcalde de barrio de Caces. "No va a ser la última vez que pase algo así. Quienes conocemos el río sabemos que es muy peligroso y hay que tomar medidas cuanto antes", dice. "Lo que hay que hacer es señalizar e impedir que la gente se bañe en ciertas zonas. Hay muchos bañistas que vienen aquí incluso sin saber nadar y no hay vigilancia de ningún tipo", sostiene Eleuterio Díaz.

El joven que se ahogó el miércoles perdió la vida a unos cien metros río arriba del puente que cruza desde la llamada senda de Fuso hacia la zona de Puerto. Estaba junto a su padre, tres hermanos menores que él y un grupo de familiares y amigos.

El punto en el que perdió la vida el bañista "es una trampa mortal"

Quienes conocen el tramo del río Nalón en el que perdió la vida el joven cubano aseguran que se trata de "una trampa mortal". Amador García, un vecino de la localidad de Puerto que aprendió a nadar en el Nalón, lo explica de forma meridiana. "Poco antes del punto en el que se ahogó el chaval el río se estrella contra lo que nosotros llamamos el peñón del Barco y cambia de dirección por completo. Entonces se forma un remolino que envuelve al mejor nadador". Según sus familiares, J. L. G. P. sabía nadar, pero aún así "se hundió y desapareció bajo el agua". A día de ayer aún no habían trascendido las causas de la muerte del joven cubano. Se barajan dos posibilidades: que haya podido engancharse a alguna de las ramas o a la vegetación que hay en el fondo o algún tipo de indisposición.