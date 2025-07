Nuevo parking en el centro de Oviedo: la obra del aparcamiento del Campillín empezará en 2027, anuncia Cuesta

Las obras del aparcamiento del Campillín no empezarán antes del año 2027. Al menos esta es la previsión que avanzó el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, al ser preguntado ayer sobre este proyecto, cuestionado desde la oposición y también por una plataforma vecinal, que teme el impacto de dicho proyecta para el espacio verde próximo al casco antiguo ovetense.

Ignacio Cuesta confirmó que el trabajo del estudio geotécnico "ya se encuentra en el laboratorio" y vaticinó que a lo largo de agosto se puedan conocer los resultados, claves para determinar la viabilidad de un aparcamiento subterráneo en la zona de Santo Domingo, en la parte baja del Campillín. "Ya se han tomado todas las muestras y tendremos los resultados posiblemente a lo largo del próximo mes, pero estamos convencidos por los primeros avances de que no habrá ningún problema para acometer la obra", comentó Ignacio Cuesta, quien también se pronunció sobre la posible fecha de inicio de las obras, aunque se trata de un escenario todavía lejano en el tiempo. "Podemos plantear un plazo razonable que sería de año y medio a dos años. Ahora estamos en fase de anteproyecto, habría que avanzar al proyecto y a partir de ahí todo el proceso de obra y explotación, que resulta muy complejo, como estamos viendo en el aparcamiento de La Escandalera", detalló el concejal.

"A las empresas que se quieran presentar hay que darles tiempo para que analicen muy bien la obra, su viabilidad y sus consideraciones técnicas. Es un proceso que se va a alargar un mínimo de año y medio o dos años, con total seguridad, para arrancar", argumentó Cuesta..

El concejal de Infraestructuras se desmarcó por completo de la propuesta del PSOE de construir el aparcamiento subterráneo debajo de la ronda sur. "Es una alternativa con la que no estamos de acuerdo, no tiene un sustento técnico generar un aparcamiento longitudinal a lo largo de la ronda sur. No tiene sentido cuando hay una propuesta muy sólida, muy bien planteada, que contribuirá a regenerar un espacio que lo necesitaba", apuntó Cuesta. Para el segundo teniente de alcalde, el proyecto del PP "da respuesta al grave problema de aparcamiento que nos han trasladado los vecinos del casco antiguo y también los del ensanche de Santo Domingo", Cuesta añadió que esta intervención permitirá, además, "abordar de manera más armoniosa y mucho más integral todo ese espacio".

La Escandalera

El concejal de Infraestructuras también hizo repaso de la situación actual de la ampliación del aparcamiento de La Escandalera. "Está a punto de terminar el plazo de dos meses que se concedió a las empresas para que presentaran sus estudios de viabilidad. Una vez que los recepcionemos y valoremos, empezaremos a preparar la fase de licitación de esa concesión de obra y explotación. Son procesos administrativos que se dilatan obligatoriamente en el tiempo y este también lo es", detalló Cuesta. El segundo teniente de alcalde hizo estas manifestaciones tras asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco

"Que gane el Oviedo y punto"

El alcalde, Alfredo Canteli, fue preguntado al término de ese acto su tiene previsto acudir el primer partido en casa del retorno del Real Oviedo a Primera División, contra el Real Madrid, y sobre el resultado. "¿Cómo no voy a ir? Encantado de acudir, que gane el Oviedo y punto. Será un partido difícil y complicado pero por qué no. Que gane el Oviedo". Canteli aseguró que el expediente de hijo adoptivo para Santi Cazorla "ya estaba previsto antes, el resto ya lo miraremos a ver, estamos con ello".