Marta Fano: "En Manos Unidas vemos milagros cada día desde hace más de 66 años"

Hace ahora setenta años un grupo de quince mujeres declararon la guerra al hambre en el mundo. Aquello fue el germen de la primera campaña contra el hambre y la génesis de Manos Unidas. Marta Fano lleva en este voluntariado más de 33 años, así que ha pasado por todas las facetas, y servicios de lo que ella define "la ONG de la Iglesia". Recién jubilada tras una extensa carrera profesional como profesora de Historia e Historia del Arte, cuyo último destino ha sido el Instituto Aramo de Oviedo, dispondrá de más tiempo para dedicarse, ya en exclusiva, una entidad que cuenta en Asturias con más de cuatrocientos socios y de la que acaba de ser nombrada delegada diocesana. "Poner el colofón a mi labor docente en el Aramo que, además, fue el centro donde estudié, es como cerrar el círculo", reconoce.

¿Cuándo y por qué nace su vinculación con Manos Unidas?

Es un vínculo que tuve desde siempre. En los ámbitos parroquiales en los que me formé, Manos Unidas siempre ha estado muy presente. Hace treinta y tres años me impliqué de manera más seria, al hacerme socia. Cuando estuve destinada por la consejería de Educación en Navia, hace 28 años, había un grupo muy activo de Manos Unidas, con el que empecé a colaborar. Después cuando me destinaron a Oviedo ya empecé a trabajar con la delegación en distintos departamentos. Ahora estaba dentro del servicio educativo.

Por su trabajo de profesora de instituto conoce muy cerca de los jóvenes. ¿Percibe inquietud e interés en la juventud por el voluntariado?

Los jóvenes son maravillosos. Después de más tres décadas trabajando con ellos me emociono al hablar de mis alumnos. Lo más satisfactorio es cuando te encuentran por la calle y te saludan con cariño, paradójicamente, los que más has regañado o les has puesto más amonestaciones, porque los jóvenes necesitan límites y cariño. He trabajado con siete leyes educativas diferentes y la herramienta más poderosa es el cariño y la preocupación por los alumnos. Los profesores acompañamos a los jóvenes en algo tan decisivo como su proceso de maduración. La juventud tiene un corazón muy abierto a muchas sensibilidades diferentes y hay que canalizarlas bien, pero siempre que les hablas de cooperar, de dar, se entregan. Esa es mi experiencia.

¿Le ha sorprendido su nombramiento al frente de Manos Unidas?

No. Era previsible. Al jubilarme de la educación me había puesto a disposición para iniciar una nueva etapa a tiempo completo. Los profesores nos jubilamos de una ocupación, pero la vocación de educadores permanece, está siempre ahí y en Manos Unidas la sigo realizando. Pasamos por los colegios, por los centros educativos, haciendo campañas de sensibilización y de educación para el desarrollo y resulta muy satisfactorio porque los jóvenes son muy sensibles.

¿Esa capacidad de dar es extensiva a la sociedad asturiana?

Sí, la gente es muy generosa. Damos las gracias por la colaboración continua de la población asturiana ante nuestras necesidades de apoyo. Financiamos proyectos en los países más pobres de la tierra y cada vez aumenta más la recaudación y la implicación de las personas. En Manos Unidas llevamos más de 66 viendo milagros cada día porque nos fundamentamos en el evangelio, en la doctrina social de la Iglesia, que es una gran desconocida pero supone la gran base de nuestra labor. Asturias financia cada año unos diez proyectos de cooperación internacional, lo que significa cerca de setecientos a lo largo de toda su historia. Eso significan miles de personas beneficiadas con acciones concretas en educación, atención sanitaria, acceso al agua, construcción de pozos y presas para agua potable. Al final Manos Unidas ofrece la posibilidad de transformar el mundo, de cambiarlo para construir un mundo más justo.

¿Cómo?

Una labor como la de Manos Unidas va más allá de las cifras, pero en España se recaudaron el último año 51 millones de euros y aquí en Asturias un millón y pico. Las personas saben que en Manos Unidas los gastos de administración son mínimos, sin ir más lejos, aquí en Asturias nuestro gasto en administración es cero. Cuidamos mucho de que cada euro llegue a los países del sur, donde más necesitan nuestro apoyo. Los campos de actuación de Manos Unidas están en África, Asia, América Latina y Oceanía.

¿Cuánta gente colabora con Manos Unidas en Asturias?

En la delegación de toda la diócesis tenemos unos veinte voluntarios, casi todas mujeres, pero en distintos grupos comarcales que se crean en parroquias y asociaciones están integradas aproximadamente unas noventa personas. También hay unos cuatrocientos socios que gestiona directamente Asturias, al margen de los que están aquí pero son socios a través de la organización central de Madrid.

¿Cuál es el cometido de la organización en Asturias?

Uno, sensibilizar a la población del hambre, la pobreza y sus causas; el segundo, reunir los medios económicos necesarios para financiar los proyectos que nos solicitan los socios locales de los países menos desarrollados para realizar las acciones. En cooperación internacional siempre se dice que no hay dar el pez, hay que dar la caña. En Manos Unidas pensamos que debemos ir un paso más adelante. No hay que dar la caña, hay que formar a la población autóctona, a las comunidades locales para que sepan fabricar una caña y proporcionarles los materiales necesarios para que ellos mismos diseñen sus propias cañas. Es decir,en Manos Unidas no imponemos la ayuda, sino que respondemos a la solicitud que nos llega de las comunidades de origen de un proyecto determinado.

Se acaba de jubilar. ¿Qué nota le pone a la educación actual?

Todas las leyes educativos han intentado mejorar el sistema educativo, pero hasta que no haya un pacto real en el que, ideologías aparte, se antepongan las verdaderas necesidades, no se conseguirá una educación de excelencia.