La taxista pionera a la que recurría hasta la Reina Letizia: "Los compañeros varones ayudaron mucho"

Hubo una época en la que participación de las mujeres en numerosos ámbitos laborales era muy limitada o inexistente. Hace medio siglo resultaba impensable ver a una mujer al volante de un taxi, y entre las propias féminas predominaba el temor al rechazo. Sin embargo, hubo personas valientes como María Álvarez quienes decidieron derribar barreras –lo que hoy se llama romper techos de cristal–, lanzarse a un sector dominado por los hombres para abrir camino a las que vinieron detrás. Una apuesta que sin duda le salió bien, pues se ganó el pan durante un cuarto de siglo y tuvo la oportunidad de trabajar para personas ilustres, entre ellas la Reina de España, Letizia Ortiz, cuando todavía era una joven reportera.

Nacida en una vivienda situada entre las localidades de La Viliella y Larón, en Cangas del Narcea, Álvarez, que hoy tiene 77 años y vive en Vetusta, fue una de las pioneras del sector del taxi en Oviedo, ciudad a la que se trasladó para labrarse un futuro y echar raíces. Se puso al volante en 1981, siendo una treintañera. "Ya tocaba empezar a trabajar", reconoce con naturalidad. Sin embargo, recuerda que la mentalidad de la época distaba mucho de la suya: muchas mujeres se dedicaban exclusivamente al hogar, sin empleo remunerado.

María Álvarez, en la terraza de su casa de Vetusta. | LNE

Ella fue una de las primeras cuatro mujeres en ejercer esta profesión en la capital del Principado. Lo hizo para que no le faltara de nada a su hijo, entonces de 13 años. Su esposo, Eduardo García, también era taxista y organizaban sus turnos de manera que mientras uno trabajaba, el otro se encargaba del niño. Así inició una trayectoria como conductora que perduró hasta el 2005, cuando tuvo que retirarse por cuestiones familiares. "Nunca antes me había planteado dejarlo. Me sentía muy a gusto", confiesa.

"Recuerdo perfectamente mi primer, fue muy emotivo. Aunque ya conocía a muchos compañeros por mi marido, estaba nerviosa", rememora sobre una primera etapa que no fue nada fácil. "Ahí viene esta", afirma que solían anunciar algunos colegas del sector cuando llegaba a una nueva parada de taxi, intimidándola.

Pese a todo, la adaptación fue rápida, gracias a la mayoría de los compañeros. "Siempre estaban dispuestos a ayudar". Un año después de su incorporación, se puso en marcha Radio Taxi Principado, una iniciativa que facilitó notablemente el trabajo diario de profesionales como ella. Sin embargo, como en toda profesión, muchas cosas las aprendió por sí misma con el paso de los años.

María provenía de una familia humilde del ámbito rural que tuvo que trasladarse a la capital en busca de un futuro mejor. Como ella misma admite, era un trabajo en el que se ganaba poco en relación con el esfuerzo y las largas jornadas que exigía, pero aun así merecía la pena.

La taxista pionera a la que recurría hasta la Reina Letizia

De su carrera profesional se queda con lo mejor: conocer a mucha gente. No obstante, recuerda haber vivido algún episodio desagradable. "Algún que otro cliente, al vernos a mí y a mis compañeras, insinuaba que ejercíamos otro tipo de trabajo. Yo me ceñía a las tres virtudes: oír, ver y callar", relata.

Entre la clientela ilustre durante sus 24 años al volante, Álvarez destaca a la Reina Letizia, a la que llevó varias veces en el asiento trasero de su taxi cuando todavía era una periodista con gran vocación. "Era una persona encantadora, es un orgullo haberla llevado en mi taxi", apunta.

María no solo destaca la buena acogida que obtuvo por parte de otros trabajadores del taxi, sino también por su propio entorno. Sus amigos y familiares la apoyaron hasta el final, aunque a muchos les preocupaba su seguridad. "Mi padre estaba muy preocupado, tenía miedo que me fuera a pasar algo", admite.

A día de hoy ve con satisfacción como cada vez son más las que siguen su ejemplo. "Si tuviera que darle un consejo a una mujer que quisiera iniciarse en el sector, le diría que no tenga miedo", comenta una mujer que no sólo dibujó el camino de muchas taxistas, sino que también le contagió la pasión por la profesión a su hijo y a sus dos nietos.