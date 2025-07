Gonzalo Míguez García, coordinador de Protección Civil en Oviedo: "Cada vez damos un servicio más social porque es lo que pide la ciudadanía"

Gonzalo Míguez García nació en Oneta (Villayón) en 1957. Es funcionario del Ayuntamiento y desde 2010 está al frente de la agrupación local de Protección Civil. Lidera un equipo de 60 voluntarios que tiene por objetivo prestar ayuda especialmente a los ovetenses más vulnerables. Míguez será el encargado de coordinar el traslado de las dependencias de Protección Civil desde el Carlos Tartiere a un nuevo local de 400 metros cuadrados en Teatinos, que esperan inaugurar en 2027.

-¿Cuál es la labor de Protección Civil ?

-Somos un servicio de protección a las personas y bienes en situaciones de emergencia, producidas por efectos naturales o por personas. También asumimos funciones de prevención de estos riesgos y de recuperación de los efectos que hayan producido. Últimamente nos hemos abierto mucho, hemos dado un giro hacia lo social porque creemos que es algo que la ciudadanía demanda y es muy gratificante, son unos servicios que se agradecen.

-¿Cuál es el perfil de sus 60 voluntarios?

-Tenemos dos perfiles básicos. Por una parte, gente joven, normalmente opositores a cuerpos de seguridad del Estado como Guardia Civil o Policía, que vienen aquí porque les ayuda mucho a prepararse: trabajar en equipo, aprender el argot de las comunicaciones, enfrentarse a determinadas situaciones... Cuando aprueban la oposición nos alegramos por ellos, pero también lo sentimos mucho porque suele ser gente muy válida. Algunas condecoraciones que hemos recibido pesan mucho a la hora de acceder a este tipo de oposiciones.

El otro perfil es gente más mayor, algunos prejubilados, que se encuentran un poco vacíos, faltos de actividad. Vienen aquí y suelen ser unos excelentes voluntarios.

-¿Qué formación reciben?

-Primero les damos una charla explicando en qué consiste, qué es lo que hacemos y qué esperamos de un voluntario. A partir de ese momento empiezan a integrarse, sin uniforme y siempre acompañados de veteranos. Transcurridas 60 horas de prácticas, nos si quieren seguir y de ser así ya les proveemos de uniforme. También tienen que realizar un curso que organiza la escuela de seguridad pública, en La Morgal (Llanera), de 200 horas teóricas y prácticas y presentar un trabajo.

-¿Cuáles son sus labores más cotidianas?

-Los grandes eventos de gran concentración humana. El mayor es la colaboración que hacemos con el Real Oviedo en los partidos, esta temporada se ha alcanzado hasta los 22.000 o 23.000 espectadores. Lo más habitual es caídas de la grada, lipotimias, alguna herida … por lo general nada grave.

-¿Cómo se coordinan con otros servicios como el 112?

-Cuando el 112 nos demanda una colaboración el departamento de protección civil del 112 se encarga de distribuir a gente. Gestionan si mandar cinco de Oviedo, ocho de Mieres … Nos dicen las necesidades que tienen y nosotros también les solicitamos a ellos, por ejemplo, si se necesitan perros de búsqueda, o sugerimos la utilización de un helicóptero. Llamamos al coordinador y exponemos los puntos que consideramos.

-¿Con qué recursos cuenta Protección Civil?

-Ahora mismo tenemos 5 vehículos. Todos de ellos, excepto la ambulancia que es una cesión por Fundación Caja Madrid y es propiedad municipal, son muy nuevos, cinco meses, y de ultima gama: muy bien dotados, muy seguros, lo que yo siempre he tratado de tener aquí. Ante todo, seguridad. La ambulancia ya tiene unos años, ahora se está solicitando una nueva por un importe de 70.000 euros y puede llegar en cualquier momento. Es la única ambulancia de Asturias en una agrupación.

-¿Considera que esos recursos son suficientes?

-Hombre, todos queremos más, pero estamos satisfechos con lo que tenemos. Manejamos un presupuesto no muy amplio pero que es suficiente para cubrir las necesidades. Han apostado muy fuerte por nosotros y hemos tratado de responder. La comunicación con el concejal de seguridad ciudadana, José Ramón Prado, es muy fluida, le trasladamos nuestras quejas y siempre las atiende. Siempre fue generoso y estoy seguro que va a seguir siéndolo.

-¿La nueva sede supondrá una mejora?

-Muchísimo, estamos muy ilusionados con el proyecto. El nuevo local tiene 400 metros cuadrados que se distribuirán en muchos ambientes: despachos, una sala polivalente, mucho espacio de almacenaje para material sanitario y logístico, garaje para los vehículos … Todo con un diseño muy minimalista y diáfano. Hay que hacer una reforma completa porque el local está de obra, los arquitectos estiman que rondará el millón de euros. Además, en el nuevo local de Teatinos estaremos más cerca del cuartel del Rubín. Esto ya se venía barajando porque esto en su día el Tartiere fue una ubicación provisional, ahora aprovechan el ascenso del Oviedo para hacer la inversión.

-¿Cree que su trabajo es debidamente reconocido?

-Por parte de las instituciones hay más reconocimiento. Tenemos premios como el de mejor Proyecto de Voluntariado del municipio de Oviedo del 2024, entre muchos otros. Pero a nosotros nos parece importante que la ciudadanía nos conozca más, por su parte falta agradecimiento. En el apagón hicimos 80 servicios, la mayoría de subir personas a sus viviendas, y solo una persona nos envió una carta de agradecimiento.

-¿Qué más actividades hacen?

-En la pandemia firmamos un convenio con las farmacias para llevar medicamentos a todo el que lo solicitara. También de alimentos, personas que no podían salir de casa, personas mayores que no sabían ni lo que pasaba … les llevábamos alimentos, gratuitos del Banco de Alimentos y la Cocina Económica o directamente les hacíamos la compra. Fuimos la agrupación de Asturias que más servicios prestó. También a veces vamos a colegios, les gustan mucho los talleres de RCP.

-¿Se sienten cómodos con estas nuevas funciones?

-Ese tipo de labores son muy gratificantes y es un trabajo necesario y bueno para la sociedad. No son trastos, son personas que merecen que alguien les ayude y proteja. Darles la medicación y si no tienen medios, acercarles a un centro sanitario, que también lo hacemos. En ese sentido la concejalía de Políticas Sociales está haciendo una labor muy importante contra la soledad no deseada.

¿Cuál es la parte más dura del trabajo?

-Yo tengo una relación muy traumática con la muerte. Las dos muertes: la física y la social. Gente que muere en su casa y nadie se entera o se cae en la calle y la gente le ignora, eso para mí es muerte social.

-¿Y la más gratificante?

-Durante la pandemia nos encontramos con un montón de personas que vivían solas y agradecían más cinco minutos de charla que el servicio. Eso es muy gratificante. A ellos les dan un poco de vida, les demuestran que no están muertos. Hubo una señora que era su cumpleaños y le llevamos una tarta con una vela y le cantamos el cumpleaños feliz. Se emocionó y lloró mucho, nos lo agradeció y nosotros también nos emocionamos. Es lo más gratificante de todo esto.