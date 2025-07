Oviedo aspira a llevar a otros concejos la recreación del Camino de Alfonso II

Por quinto año, Oviedo se convirtió, desde el pasado jueves y hasta ayer, en la Ovetao del siglo IX para acoger la representación de "El primer peregrino", que cuenta la historia del viaje inaugural por el Camino Primitivo hasta Santiago de Compostela que hizo el rey Alfonso II, el Casto. Una cita "consolidada del verano ovetense" que se pretende trasladar a "localidades" por las que discurre la ruta jacobea pero también a otras que no estén en el trayecto, aseguró el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana.

Ese es uno de los objetivos trasladados por el edil para el futuro de este evento que, señaló, "tiene el respaldo del público". "Las representaciones han sido magníficas en todas las ediciones y cada año se superan", dijo, antes de destacar la labor de los actores que han participado.

Arriba, César Castaño, presidente de la Asociación Baciaecus, en la muestra de bateo de oro. A la izquierda, abajo, participantes en los actos de «El primer peregrino», y arriba, público asistente al discurso de despedida que pronunció el rey Alfonso II desde el balcón de la Casa Consistorial. | FERNANDO RODRÍGUEZ

En la última jornada de "El primer peregrino", cuando el rey Alfonso II, encarnado por el actor Ramón Langa, se despidió para emprender el peregrinaje hacia la tumba del apóstol Santiago, García Quintana hizo hincapié en el crecimiento de peregrinos que recorren el Camino Primitivo. "Hay cerca de 20% más y el aumento es constante desde 2019, cuando apostamos por poner en valor los recursos vinculados a la ruta jacobea y creamos la marca ‘Oviedo, origen del Camino’, que tiene que ser la seña de identidad de nuestra ciudad como destino turístico", apuntó. "Es uno de los ejes estratégicos de Oviedo", dijo.

Potenciación

La intención del Ayuntamiento es "seguir potenciando el Camino, porque tiene un margen desarrollo increíble". El concejal de Turismo hizo hincapié en que está funcionando "muy bien" la proyección que lleva a cabo Oviedo y que existe colaboración entre los municipios del Camino Primitivo. Ya hay acuerdos con la Xunta de Galicia para el próximo año santo jacobeo, que se celebrará en 2027.

En lo que va de año, hasta el pasado sábado, llegaron a Santiago de Compostela 12.182 peregrinos por la ruta primitiva. Parte de ellos se alojaron en el albergue de peregrinos municipal de Oviedo. En la ciudad hay un "gran proyecto" para habilitar una nueva instalación en el Monasterio de San Pelayo. "Lo desarrollará el Principado y desde el Ayuntamiento pondremos lo que esté en nuestras manos para que esta iniciativa salga adelante", dijo Alfredo García Quintana.

Oviedo aspira a llevar a otros concejos la recreación del Camino de Alfonso II

A la vitalidad del Camino Primitivo hizo alusión, desde el balcón de la Casa Consistorial, Alfonso II. "El último año han sido más de 24.000 los peregrinos que han seguido los pasos que en este instante estoy a punto de emprender", trasladó Langa, actor conocido por doblar al español a Bruce Willis o Kevin Costner y que interpreta al rey en "El primer peregrino".

Alfonso II dio un consejo al público asistente. "Antes de partir hacia las tierras galaicas, en las que Teodomiro, obispo de Iria Flavia, me ha convocado, quiero daros un consejo para que apliquéis durante mi ausencia. Disfrutad del Camino, no os preocupéis de la aventura de vuestro vuelo, no miréis a otros pájaros, ni siquiera a vosotros mismos en otros tiempos. Preocupaos, simplemente, de que el viaje valga tanto la pena como el destino", señaló ante centenares de personas.

"Salve Oviedo, salve reino de Asturias, salve Hispania", pronunció Alfonso II antes de salir del edificio y, a caballo, acompañado de su comitiva, dirigirse a la calle Peso hacia Ramón y Cajal y, desde allí, llegar ante la Catedral, a la plaza que lleva el nombre del monarca.

Allí se celebró, para cerrar el fin de semana medieval, la romería alfonsina, que en ediciones anteriores se celebró en el parque de Invierno. Entre los juegos tradicionales, en la plaza de la Catedral se le hizo espacio para el bateo de oro. "El Camino Primitivo pasa cerca de Navelgas, por Obona, y queríamos que esta tradición de búsqueda de oro en el río estuviese presente", explicó César Castaño, presidente de la asociación Barciaecus, que, a unas semanas de que la localidad tinetense albergue el Campeonato del mundo, mostró la diferencia entre las bateas tradicionales y las de competición. Entre el público, la barcelonesa María Codina elogió el evento y que se desarrollase en la plaza de la Catedral. La lluvia hizo acto de presencia al inicio, pero solo cayeron unas gotas, que no aguaron la fiesta.