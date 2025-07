El turismo se consolida como la locomotora del mercado laboral de Oviedo, al menos en esta época del año. La capital del Principado inició el mes de julio con 569 desempleados menos que hace justo un año. Cuatro de cada cinco nuevos puestos de trabajo fueron generados por el sector servicios, básicamente por la hostelería y la hotelería, situando el desempleo en los niveles más bajos desde 2008 y en cifras similares a las de hace justo dos décadas. Los empresarios atribuyen estos datos a las buenas previsiones estivales, así como a nuevas estrategias de contratación para combatir la escasez de mano de obra y evitar las "fugas de personal" a los destinos de costa.

En el municipio había 10.332 personas apuntadas al paro el pasado 30 de junio frente a los 10.901 de la misma fecha de 2024. Aunque todavía no se alcanza el suelo de los registros históricos (9.029 en 2007) la cifra es muy pareja a la de hace dos décadas, en 2005, cuando España vivía años de gran bonanza y en Oviedo se contabilizaban 10.151 parados.

La bajada del paro tiene alguna derivada negativa para las empresas vinculadas a la restauración o el alojamiento. La más significativa es que "cada vez es más difícil encontrar camareros y especialmente escanciadores". Un mal que ya se ha vuelto endémico a lo largo de todo el año, pero que en verano se agrava. "Ya cuesta hasta contratar en invierno", apunta Juan Carlos Martínez, responsable de comunicación del Grupo Tierra Astur, quien afirma llevar tiempo desarrollando planes para paliar esta problemática. "Optamos por formación constante, programas conjuntos con los ayuntamientos y convenios con asociaciones", señala.

Oviedo, en su cifra de paro más baja desde 2008 por el turismo / LNE

El perfil de los parados ovetenses es el de mujer, con estudios primarios y vinculada al sector servicios. Esta descripción no debería ser impedimento para acceder a unos trabajos en los que a priori no se exige alta cualificación, pero la realidad es que son pocos los dispuestos a ponerse detrás de la barra o atender en las terrazas. "Notamos muchísimas dificultades, pero nos preparamos con tiempo y entre las soluciones optamos por ofrecer contratos fijos o de larga duración incluso en invierno, aunque no haya mucha venta, para fidelizar al trabajador", explica Pedro Caramés, presidente del Bulevar de la Sidra de Gascona, subrayando que la cosa se complica si lo que se buscan escanciadores.

También hay quienes simplemente adaptan su oferta a la disponibilidad de personal. "Cuento con algo más de gente que el resto del año, pero tampoco me complico mucho y trato de llegar con lo que hasta donde puedo", explica Diego Javita, de la sidrería El Bosque, en la calle Víctor Chávarri.

A pesar de la buena marcha del turismo, tres cuartas partes de los parados de Oviedo han tenido experiencias laborales previas en el sector servicios. En total son 7.759 personas vinculadas a este campo en búsqueda activa de empleo y, sin embargo, los bares siguen con dificultades para cubrir vacantes y refuerzos. "Creemos que es algo general. Muchas encuestas apuntan a que mucha gente no quiere trabajar y al otro lado de la barra también lloran fontaneros, electricistas y otros profesionales que se encuentran con el mismo problema que nosotros", sostiene Caramés.

Las estadísticas apuntan también a una alta demanda de profesionales en el mundo de la construcción. Este sector pasó de 699 a 619 parados en los últimos doce meses, lo que evidencia un repunte de la actividad, palpable especialmente en barrios como Prado de la Vega o La Corredoria, donde se pueden ver varias grúas de grandes dimensiones levantando bloques de viviendas.

Récord demográfico

Se da la circunstancia de que los baremos de empleo mejoran al mismo tiempo que cada vez llega más gente a Oviedo en edad de trabajar. Los datos del padrón municipal reflejan un aluvión de inmigrantes que, a juicio de las estadísticas reflejadas, encuentran rápidamente trabajo, pues los números del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) no engordan. La capital del Principado lleva varios meses pulverizando sus récords históricos de población. Los últimos datos publicados, los del 31 de mayo, contabilizan 226.773 empadronados, una cifra nunca antes alcanzada y que, según los cálculos del gobierno local de Alfredo Canteli, pueden seguir creciendo. "Lo ideal sería llegar a los 230.000 residentes; es algo complicado, pero vemos que la capital asturiana gana vecinos con este equipo de gobierno", sostiene el primer teniente de alcalde, Mario Arias.

Para seguir acompañando este auge poblacional con generación de puestos de trabajo, la concejalía de Empleo, dirigida por Leticia González, ha puesto en marcha la campaña "Oviedo de las oportunidades", consistente en promocionar los puntos fuertes económicos y de calidad de vida de la ciudad en otros puntos de España para atraer inversiones y actividades que generen riqueza.