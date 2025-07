Los bañistas dejan las playas del Nalón tras el ahogamiento del joven en Las Caldas

El fallecimiento del joven de 18 años que murió ahogado el pasado miércoles mientras nadaba en el río Nalón, en la zona de Las Caldas, ha traído consigo un significativo descenso de bañistas en las pequeñas playas fluviales que se forman en las orillas del cauce a su paso por el municipio, normalmente masificadas los días que el sol aprieta. Ayer, sin ir más lejos, hizo mucho calor en Oviedo, igual que el día de la tragedia, pero la diferencia es que a las cuatro de la tarde sólo había seis personas en la zona del accidente frente a las decenas de bañistas que estaban en el río cuando perdió la vida el joven cubano y otros muchos días anteriores. Por la mañana, con un sol de justicia, no había absolutamente nadie en el área de Las Caldas.

Los pocos que ayer estuvieron ayer en el río están seguros de que el ahogamiento del joven de 18 años ha sido lo que ha provocado la caída de bañistas. "Es muy reciente y esas cosas asustan, sobre todo a las familias que vienen aquí con niños pequeños, que suelen ser muchas", explica Samuel Rojas, que vive en Oviedo y ayer fue a darse un baño con dos de sus amigos. "Nosotros sabemos nadar, pero aún así procuramos no meternos en las zonas que cubre. Hay que tener mucho cuidado, pero es que hay gente que no puede pagar todos los días una entrada en la piscina y no le queda otro remedio que venir", dice Rojas. "Esto ha asustado a la gente, pero se pasará y volverán a venir", añade.

Con el fin de evitar más tragedias y tratar de aplicar medidas de protección en este tramo del río, mañana se celebrará una reunión a tres bandas en la que estarán presentes la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Bárbara Monte Donapetry; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, el popular José Ramón Prado, y un representante del Gobierno regional que a día de ayer aún estaba por confirmar. La idea es encontrar un acuerdo para garantizar la seguridad de los bañistas, ya sea con la prohibición estricta del baño en algunos tramos del río o con la señalización de esos puntos como peligrosos, más bien esta última.

Por el momento, las administraciones no se ponen de acuerdo. El Ayuntamiento está dispuesto a señalizar los puntos negros del río a su paso por el concejo e incluso a estudiar medidas más drásticas para velar por la seguridad de los bañistas, pero cree que no tiene competencias para hacerlo. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por su parte, llegó a ofrecer una rueda de prensa para dejar claro que el organismo estatal no puede prohibir el baño y que tiene que ser el Ayuntamiento quien actúe –incluso para señalizar– porque se trata de un asunto de seguridad ciudadana. El Principado, a su vez, sostiene que no tiene ningún tipo de competencias en este sentido.

El suceso

El joven que se ahogó el pasado miércoles, que respondía a las iniciales J. L. G. P. y era de origen cubano, perdió la vida a unos cien metros río arriba del puente que cruza desde la llamada senda de Fuso hacia la zona de Puerto, en una zona en la que existe un pozo profundo conocido por los vecinos como El Barco. El fallecido estaba junto a su padre, sus tres hermanos –todos ellos menores que él– y un amplio grupo de familiares y amigos. Su padre se lanzó al agua para tratar de ayudarlo. También lo hizo un primo suyo de quince años, pero cuando estaban "a cuatro o cinco metros" del joven "se hundió y desapareció bajo el agua" en una zona en la que hay hasta seis metros de profundidad.