Canteli pide ayuda a IU para que el Principado agilice el plan para el viejo HUCA

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, lanzó ayer el guante de "la demora inconcebible" en la que se encuentra el viejo a HUCA a Gaspar Llamazares, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo. El regidor ovetense apremió al portavoz de coalición "a que vaya a su partido y exija porque IU gobierna el Principado con el Partido Socialista".

Canteli aprovechó su presencia en la presentación del plan de empleo municipal para pedir cuentas a Llamazares, después de que el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo denunciase en la víspera "la pasividad" del equipo de gobierno municipal local, del PP, ante la paralización de las obras de derribo. Llamazares, además, reprochó al Alcalde que no haya convocado un pleno extraordinario de inmediato, tras conocerse un nuevo retraso en una pieza clave para el desarrollo de Oviedo. "Me reí al ver esas declaraciones porque no podemos olvidar que el partido de Llamazares está gobernando junto al PSOE en el Principado", comentó Alfredo Canteli.

El alcalde de Oviedo reivindicó la labor de presión política sobre la situación del viejo HUCA y el desbloqueo necesario para que la Universidad ponga en marcha el traslado de las facultades que ahora tiene en Llamaquique, una operación que, a su vez, es la llave para la unificación de todas las sedes judiciales en esa zona del centro de Oviedo. "Yo ya exigí la agilización de ese derribo, ya hice público el descontento por todo el retraso acumulado. ¿Pero qué ha hecho Llamazares? Tendrá que hablar con su gente", planteó Canteli.

El Alcalde no ocultó su contrariedad por la tardanza del Principado en abordar una demolición que la consejería de Hacienda acaba de paralizar temporalmente por la aparición de daños en los "hongos" de la antigua área de Policlínicas. "El Principado tiene que agilizar los trámites, está todo parado. Estamos a cero en este momento, pendientes de un plan especial", detalló Canteli, quien aseguró que el Ayuntamiento de Oviedo "se volcará para resolverlo en el menor tiempo posible; pero claro tiene que moverse el Gobierno autonómico. Nosotros podemos protestar, podemos quejarnos, pero quien debe tomar la iniciativa es el Principado y, reitero, ahí gobierna el partido del señor Llamazares junto al Partido Socialista".

Canteli remontó sus reproches sobre la indefinición de la parcela del viejo HUCA a su misma llegada a la Alcaldía, tras imponerse en las elecciones municipales de 2019: "Hace seis años firmamos un protocolo, en aquel momento con Juan Cofiño. Fue cuando sacamos la plaza de Toros para poder actuar libremente. Pasaron seis años y donde yo creí que había algo hecho resulta que no hay nada: ni se tiran los edificios, ni se pacta con la Tesorería de la Seguridad Social qué se va a hacer con la antigua Residencia, ni la Universidad puede ir para allí porque está todo paralizado", relató el Alcalde.

"La sensación que tenemos todos los ovetenses es que nos están tomando el pelo. No creo que sea premeditado, pero está claro que el Principado no está haciendo bien las cosas", manifestó el regidor. En opinión de Canteli, "se trata de una demora inconcebible porque cuando se decide trasladar el Hospital a su nueva ubicación ya se tenía que haber trabajado en paralelo para solucionar este problema.

Por otra parte, el alcalde de Oviedo espera en los próximos días novedades sobre la posible implantación de la Universidad Alfonso (UAX) en el complejo del Calatrava. " Está muy caliente estos días. Parece que todo va dentro de lo previsto. El problema está en el permiso. Esta semana tiene que salir la autorización del Principado".