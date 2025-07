IU pide que la Seguridad Social entre "con urgencia" en la comisión del viejo HUCA

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, considera "imprescindible" que la Tesorería de la Seguridad Social entre a formar parte "con urgencia" de la comisión constituida para el desarrollo del plan de recuperación de los terrenos del viejo HUCA, una mesa de trabajo en la que hasta ahora están representados el Gobierno del Principado, la Universidad y el Ayuntamiento de Oviedo. "Hay que convocar esa comisión para que se establezca una hoja de ruta y el primer paso ha de ser el de llegar a un convenio con la Seguridad Social al igual que se hizo con el ministerio de Defensa en el caso de La Vega. A partir de ahí se desbloqueará todo", señala Llamazares.

El líder de IU en Oviedo recuerda que "la mitad de los terrenos" de la parcela del antiguo hospital pertenecen a la Tesorería de la Seguridad Social y que no tiene sentido avanzar en el plan si sus representantes no entran a formar parte de la comisión. "El Principado tiene que acometer los derribos, pero tienen que llegar a un acuerdo con la Seguridad Social porque no se puede abordar la recuperación de una zona que no sabemos qué usos va a tener", defiende Gaspar Llamazares. "Una vez que se firme ese convenio, el Principado ya podrá definir el plan especial para el desarrollo urbanístico, que es más rápido, o modificar el Plan General de Ordenación Urbana ", añade.

Por otro lado, el equipo de Gobierno que dirige Canteli y los representantes de la formación IU-Convocatoria por Oviedo siguen señalándose mutuamente cada vez que sale a relucir la parálisis que sufre el plan de recuperación de los terrenos del viejo HUCA. "El Principado es el principal culpable de lo que está ocurriendo, pero el equipo de Gobierno local no puede eludir responsabilidades porque está en esa comisión tripartita", señala Gaspar Llamazares. "IU está en el Gobierno regional, pero en minoría. La vicepresidenta del Principado –por la socialista Gimena Llamedo– es quien se ha hecho cargo de esa comisión. No obstante, nosotros seguimos presionando en el Principado", dice. "Esto no es una pelea entre administraciones ni entre el Gobierno local y la oposición, ha de ser una postura compartida", añade Llamazares.

Cruce de críticas

Poco después llegó la réplica. El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, también instó ayer al partido de Llamazares a asumir "su parte de culpa" en el bloqueo de un proyecto vital para el futuro de la ciudad. "Sus compañeros de partido forman parte del Gobierno regional, así que la responsabilidad que tiene IU de Oviedo en el plan del HUCA es infinitamente mayor que la de este equipo de Gobierno local, que no tiene competencias para actuar en esos terrenos", dice Nacho Cuesta.

Cuesta fue más allá. "Es verdad que IU es un actor secundario en el Gobierno regional, pero dirige la consejería de Ordenación del Territorio, que es de suma importancia para la transformación de ese ámbito", señala. "Hasta hace diez días no sabíamos ni siquiera que el Principado ha iniciado los trámites para poner en marcha un plan especial para el desarrollo urbanístico de esos terrenos a pesar de que trasladamos infinidad de requerimientos a la consejería que dirige IU", sostiene el edil popular, que también habló sobre la incorporación de la Seguridad Social a la comisión del viejo HUCA. "Eso ya se ha planteado. Es necesario que se una, pero para eso no hace falta convocar un Pleno extraordinario como plantea IU", subraya.