No se puede prohibir el baño en el río Nalón: esta es la conclusión de las administraciones tras ahogarse un joven en La Caldas

El baño en los ríos asturianos es libre y las administraciones no pueden prohibirle a nadie que se meta en el agua. A esta conclusión se llegó ayer tras la reunión a tres bandas que mantuvieron en Oviedo representantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Oviedo.

El encuentro se convocó a raíz del reciente ahogamiento de un joven de 18 años en el Nalón a su paso por Las Caldas y después de que los vecinos del entorno pidiesen con insistencia que se apliquen medidas de protección para evitar nuevas tragedias en una zona que consideran extremadamente peligrosa. "Todos los ciudadanos tienen derecho al baño y eso no se puede prohibir bajo ningún concepto", asegura José Ramón Prado, el concejal de Seguridad Ciudadana.

Aunque no va a haber restricciones al baño, al menos por parte de estas tres administraciones, durante la reunión de ayer sí que se cerraron algunos acuerdos para velar por la seguridad de los bañistas. "El encuentro ha sido muy positivo. Lo primero que vamos a hacer es elaborar un comunicado conjunto de las tres administraciones con una serie de recomendaciones para que los bañistas extremen las precauciones o directamente eviten bañarse en zonas del río que son peligrosas.

Se colgará en las redes sociales y en nuestras páginas web", señala José Ramón Prado, quien adelantó que habrá más reuniones en próximas fechas. "Buscaremos mecanismos para señalizar de alguna forma los peligros que entraña el río en algunas zonas", añade.

Las partes insisten en que no es posible la prohibición del baño, aunque algunos expertos consultados por este diario defienden que el cierre del río sería posible en algunos puntos si queda demostrado fehacientemente que existe riesgo real para las personas. "La normativa no es clara, hay una especie de vacío. Que la vigilancia de los ríos corresponde a la Guardia Civil es un hecho y también lo es que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia en este sentido", señala Prado.

Sin competencias

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte Donapetry, se expresó en la misma línea. "Pondremos en marcha una campaña coordinada de concienciación para advertir de los riesgos que entraña bañarse en los ríos, que son peligrosos y variables. Nosotros no tenemos competencia ni para poner carteles de advertencia ni estamos facultados, pero estamos todos de acuerdo en que es una posibilidad y se buscarán fórmulas en próximas reuniones", explica Monte Donapetry.

Jorge Olmo, director general de Cooperación Local del Principado, también salió contento de la reunión de ayer. "No se ha pretendido ver quién tiene las responsabilidades, lo que se ha hecho es crear un marco de colaboración entre las instituciones. Nuestra idea es hacer todo lo posible para advertir a las personas de los riesgos que asumen cuando se bañan en cualquier río de la región", subraya Olmo.