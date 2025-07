Canteli se suma a la petición del PP regional y pide dimisiones por la parálisis del viejo HUCA: “Es una vergüenza total”

«No hay ni un plan especial ni se tiran los edificios; es una vergüenza total. ¿Dimite alguien por la situación del viejo HUCA? Nadie lo ha hecho y seguimos esperando». El Alcalde, Alfredo Canteli, se sumó esta mañana a la petición de dimisión que el viernes hizo el grupo parlamentario del PP tras sumar un nuevo fracaso la reconversión de los terrenos ubicados entre El Cristo-Buenavista. El millonario contrato para acometer los derribos se ha paralizado a los tres meses y medio cuando sólo se ha ejecutado un 10% de los trabajos para analizar el estado de los Hongos, replanificar el plan de obra y analizar cómo influye la demora del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja a la nueva sede de Llanera. Los documentos se espera que estén redactados entre septiembre y octubre; después, el Principado los analizará antes de reanudar los trabajos. Un paso para el que aún no hay fecha, pero el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, fechó los derribos para 2026.

Esta situación supone un nuevo retraso en la reconversión del viejo HUCA. Los vecinos vieron cómo hace once años, la mayoría de los edificios se quedaban sin uso al trasladarse los servicios sanitarios a La Cadellada y, desde entonces, los robos se han sucedido dejando los inmuebles desvalijados. «Lo que está pasando con esta parcela es un despropósito permanente; se tendría que haber actuado cuando se trasladaron los servicios sanitarios», criticó esta mañana el primer edil. A renglón seguido, recordó, que hace seis años consensuó con el Principado que la plaza de toros fuese retirada de la operación del antiguo HUCA para planificar el Ayuntamiento su reforma y que el Principado junto al Estado trabajase en el resto del ámbito. Sin embargo, la situación en las viejas instalaciones sanitarias en vez de mejorar, han ido a peor. "¿Quién debe dimitir por esta situación? Tiene que ser el presidente -en referencia a Adrián Barbón- quien lo diga porque los responsables de este problema tienen que dimitir. Ya está bien de aguantar", añadió durante la visita que hizo esta mañana a Tudela Agüeria.

Esta fue su única crítica. Canteli añadió que este retraso se debe a un "problema de planificación y no de dinero" y las cosas "no se están haciendo bien". También aprovechó la ocasión para referirse al retraso que suma el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja. El edificio en el que se encuentran es uno de los que derribará el Principado ante su mal estado de conservación. Es por ello que la entidad pidió al Ejecutivo que les cediese un nuevo espacio y tras analizar todas las opciones, se vio que ninguno de los disponibles reunía las condiciones necesarias para acoger a todos los aparatos y salas que necesita este servicio. Fue entonces cuando se anunció su mudanza al Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, y la previsión es que el traslado se produjese el año pasado tras la realización de unas obras de acondicionamiento. Sin embargo, estos trabajos no se han podido hacer en los tiempos estipulados. El Ayuntamiento no concedió la licencia hasta hace unas semanas y esta situación provoca un retraso en todos los planes. "Ha pasado un año sin hacer la obra, ¿qué previsiones tiene? Sobra cualquier ocmentario y este es uno de los frenos permanentes que tenemos en el antiguo HUCA".

Estrecha colaboración

A pesar de estas críticas, Canteli se mostró ayer colaborador con el Principado para reconvertir los terrenos del viejo hospital. Cree que el primer paso que se tiene que dar es la redacción de un plan especial y negociar con todas las administraciones implicadas. "Con nosotros no tiene ningun problema. El Ayuntamiento se va a volcar con las soluciones y hay que hablar con la Tesorería General de la Seguridad Social" para que decida qué quiere hacer con la Residencia, el único edificio que por el momento no tiene ningún futuro.