La emoción del último día en la Cámara: Matilde González Pérez se jubila tras 32 años

Da igual que sea una autoridad, un representante de una empresa o un ciudadano quien entre a la Cámara de Comercio en su sede de la calle Quintana. Tras subir los ocho escalones y pasar las dos puertas de acceso, una sonrisa recibe a cada visitante. Es la de Matilde González Pérez. Ayer fue su último día tras el mostrador, donde también ha atendido las innumerables llamadas que la institución recibe a diario. Tras el fin de la jornada laboral, ha cogido las vacaciones que darán paso en agosto a su jubilación después de 32 años en la institución presidida por Carlos Paniceres y once en la oficina de Oviedo de Química del Nalón.

La homenajeada, de espaldas, rodeada de compañeras. / Mario Canteli

Los sentimientos de "Mati" –así la llaman todos– estos últimos días eran encontrados. Por un lado, mucha emoción por abandonar el puesto de trabajo al que tantas horas de su vida ha dedicado y donde ha vivido una transformación radical de la Cámara de Comercio. También de pena por dejar de ver cada día las caras de sus compañero. Ha vivido momentos pensando en cómo serán a partir de ahora sus días para los que no tiene planes. No obstante, la jornada de ayer fue aún más especial si cabe. Sus compañeros le rindieron un emocionante homenaje del que Mati ni sospechaba. Todo comenzó con una llamada de teléfono que recibió a la una de la tarde para que subiera a la sala de juntas. A las puertas se encontró a varios miembros de la junta de gobierno y fue la primera en entrar a la sala. Allí, la esperaban todos sus compañeros.

La reacción fue de sorpresa y emoción. Confesó que le temblaba todo el cuerpo y recibió de manos del presidente un ramo de flores. Este era el primer regalo de la jornada, después llegó otro más especial si cabe: un reloj para que siempre lleve en su muñeca a sus compañeros. A aquellos a los que tanto ha ayudado siempre con una sonrisa en la boca. "Le hemos organizado la despedida que se merece después de tantos años trabajando", resaltó Lucía García que, junto a Inmaculada Lucas y Natalia Vallina, fueron los organizadores de este homenaje.

Matilde González, Carlos Paniceres y José Manuel Ferreira. / Mario Canteli

Profesionalidad y referente

En la fiesta también hubo un momento para los discursos. El primero en hablar, el presidente, Carlos Paniceres quien agradeció su "profesionalidad y saber estar" porque siempre fue la primera cara que veían los visitantes. "Eres un referente; siempre muestras amabilidad; saber estar y, como dice José Manuel Ferreira, llevas la camiseta de la Cámara de Comercio de Oviedo y has visto pasar por aquí a cinco presidentes". Entró en la institución con José Antonio Coto Menéndez. También ha estado a las órdenes de Jesús Serafín Pérez, Severino García Vigón, Fernando Fernández-Kelly y con Carlos Paniceres desde 2018. "Recién llegado a la institución, Mati siempre me trataba de usted, le dije que me tutease y lo hizo pero de vez en cuando me seguía tratando de usted", recordó el último como anécdota.

Después, le tocó a Mati dedicar unas palabras a sus compañeros. "No me esperaba ni por lo más remoto este homenaje", reconocía, para, a renglón seguido, echar la vista atrás. "Entré formando parte de la recepción y desde 2015 soy secretaria de dirección. En todo este tiempo, la Cámara ha cambiado mucho y ha habido momentos muy duros". Uno de ellos, rememoró, fue cuando se aprobó la ley de Cámaras. También ha visto el cambio de la institución de los últimos años. "Con este equipo se ha ganado muchísimo en visibilidad; cuando empecé la gente se preguntaba para qué servía y eso ya no pasa".