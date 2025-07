La parálisis del viejo HUCA: solo una décima parte de los derribos en tres meses

Comenzó su intervención pidiendo las "más sinceras" disculpas porque el Principado es consciente de los "graves trastornos de seguridad y de convivencia" que hay en el antiguo HUCA y terminó fechando los derribos para 2026. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, compareció en la mañana de ayer con el objetivo de dar explicaciones ante el Parlamento sobre la paralización de los trabajos en la fase inicial del contrato. Sin embargo, la sesión no finalizó como deseaba. Los argumentos no convencieron ni a sus socios de gobierno. "El Ejecutivo ha fallado en este caso porque han pasado once años desde el cierre de las instalaciones y seguimos en el punto de partida", criticó el diputado de IU-Convocatoria por Asturias Xabel Vegas.

La sesión tuvo lugar a petición del PP y quince días después de que el propio Peláez anunciase la suspensión de forma temporal de los trabajos para estudiar el estado del edificio conocido como Los Hongos y analizar cómo influye en el contrato la demora en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja a su nueva sede en Llanera. Se espera entre mayo y junio de 2026. También se estudiará un nuevo plan de obra.

Documentos que el Principado espera recibir entre septiembre y octubre. Después, han de ser analizados antes de la reanudación de los trabajos que aún están sin fecha. De esta forma, el contrato de 4,3 millones de euros que la empresa barcelonesa Hercal Diggers puso en marcha en marzo ha sufrido un frenazo cuando sólo se habían alcanzado tres meses y medio de ejecución y las labores realizadas ascienden a 420.000 euros. "En este tiempo se han hecho trabajos previos como el desmontaje de falsos techos, luminarias, puertas y radiadores; también se han cortado los suministros, realizado estudios para proceder a la eliminación de amianto, se ha realizado la gestión de los residuos y realizado las labores de seguridad y salud. Es decir, se ha ejecutado un 10% del contrato", admitió Peláez.

Un dato claramente insuficiente para el diputado popular José Cuervas-Mons, quien también criticó que el Principado no tiene "ni un plan para la zona" y que las explicaciones que está dando son "una tomadura de pelo". Es por ello que exigió la dimisión de Peláez. "No sé cómo a usted y a Barbón –presidente del Ejecutivo– no se les cae la cara de vergüenza con lo que están haciendo en Oviedo. Han dejado la parcela como si fuese una zona de guerra, han creado un gueto y han dejado que destrocen los edificios. Además, ahí no veremos nada hasta 2035".

Sin plazos

Peláez se mostró durante toda la sesión reticente a dar plazos. Argumenta que en este tipo de operaciones "es complejo" establecer una fecha porque se puede incumplir y como ejemplo citó que el Alcalde, Alfredo Canteli, dijo que en 2019 que "su primera gran obra sería el coso taurino, y ahora, dice que a ver si los trabajos empiezan antes de las próximas elecciones". "Han pasado 19 años desde la declaración de ruina".

Por su parte, el diputado de IU Xabel Vegas pidió al Principado "certezas" para el viejo HUCA, un "horizonte para el barrio" e involucrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en la operación.

Gonzalo Centeno, de Vox, quiere que se exijan responsabilidades a los técnicos, Covadonga Tomé mostró su preocupación por el estado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y Adrián Pumares dijo que las promesas incumplidas "ya no sorprenden a nadie". Asimismo, el socialista Luis Ramón Fernández Huerga calificó la paralización del contrato como un "tropiezo no deseado".