Estos son los dos maestros, de Oviedo, nominados al premio "Mejor Docente de España"

Guillermo Rico, de 45 años, profesor en el colegio Gesta de Oviedo, y Adrián Maylin, ovetense de 34 años afincado en Lanzarote, son los dos asturianos que figuran entre los 24 candidatos al premio "Mejor Docente de España" en la categoría de Educación Primaria. Ambos han sido seleccionados por su implicación en proyectos innovadores y por el vínculo cercano que mantienen con su alumnado y sus familias.

"Me hizo mucha ilusión el reconocimiento a mi trabajo", reconoce Guillermo Rico, quien admite que no conocía la existencia de los galardones hasta que recibió la nominación. En su caso, fue promovida por varias familias del colegio y respaldada por el equipo directivo. "Creo que me eligieron por una cuestión de cercanía y confianza, además de por haber contribuido a romper el muro de hielo que a veces separa a las familias del profesorado", añade.

Rico lleva cinco años en el colegio ovetense y es coordinador de la biblioteca escolar. Uno de los proyectos que impulsaron su candidatura fue el "proyecto Erasmus", desarrollado junto a otros cuatro docentes en colaboración con centros de Bulgaria y Macedonia del Norte. Gracias a esta iniciativa, los alumnos de 6.º de Primaria pudieron incorporar hologramas en el aula.

Aunque ve difícil alzarse con el premio, insiste en que su nominación es fruto de un trabajo compartido: "Yo soy la figura visible, pero detrás de esta nominación hay un gran equipo de trabajo". Si resultase ganador, destinaría la dotación económica a mejorar la biblioteca del centro.

Adrián Maylin, en una charla en la biblioteca de La Bañeza (León). / LNE

También figura en la lista Adrián Maylin, ovetense que trabaja en el colegio La Milagrosa de Lanzarote desde hace cuatro años. Lleva siete como docente y destaca por su implicación en propuestas como "Semillas de cambio", una representación teatral que aborda diversas problemáticas sociales. Para Maylin, el reconocimiento no solo responde a su trabajo en el aula, sino también al vínculo que ha construido con sus alumnos y sus familias.

"Algo en lo que insistí mucho fue en reducir la presión que tienen los niños por las calificaciones", explica. Apuesta por una educación basada en valores y actitud: "Lo importante no es la asignatura, sino la actitud".

En caso de resultar ganador, asegura que invertirá el premio en seguir formándose como docente. "Aunque veo muy difícil ganar, para mí el verdadero premio es ver cómo las familias valoran el esfuerzo que hago con sus hijos", concluye.

Los premios Educa Abanca, que reconocen anualmente la labor de los docentes en distintas etapas educativas, celebran este año su novena edición. El próximo 5 de octubre se conocerán los diez finalistas de cada categoría. Los ganadores se darán a conocer en la gala anual del 8 de octubre, en la que también se entregará una dotación de 1.000 euros a los galardonados.