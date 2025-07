Patricia Ibaseta: "Pinto desde siempre; para mí, el Derecho y la pintura no son cosas aisladas, congenian perfectamente"

Acaba de jubilarse de su puesto al frente de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero Patricia Ibaseta no se lo plantea como un punto final, sino que mira al futuro, hacia una nueva etapa vital que le permitirá una dedicación mayor a otra de sus pasiones, la pintura. No es casualidad. Esta gijonesa, encantada de haber desarrollado la gran mayoría de su carrera profesional en Oviedo fue retratada de niña por Nicanor Piñole y conoció de cerca a algunos de los mejores artistas de la región, como Antonio Suárez o Aurelio Suárez o Navascués, con los que su padre compartía confidencias y amistad, en la tertulia del Sotanín, de la que también formaban parte Ladislao de Arriba, Pérez Las Clotas y Luis Alberto Cepeda.

Cuando entró a trabajar en el Ayuntamiento de Oviedo, hace más de treinta años, ¿pensó alguna vez que se iba a jubilar al frente de sus servicios jurídicos?

La verdad es que no. ¿Qué pensaría hace treinta y cuatro años? Primero había trabajado en el Principado, luego estuve en Oviedo y posteriormente un brevísimo espacio de tiempo en el Ayuntamiento de Gijón y ya de regreso a Oviedo, donde me he encontrado muy a gusto. Y ahora en lo que pienso es en diseñar mi nueva vida porque como decía Álvaro de la Iglesia, director de la revista "La Codorniz", "la paz empieza nunca".

¿En esa nueva vida de la que habla, la pintura jugará un papel muy destacado?

Busco nuevos proyectos, nuevas metas, siempre hacia adelante, pero desde la calma y la serenidad. En la casa familiar de Ponga es donde tengo mi estudio y desarrollo mis proyectos. Me influye mucho el paisaje y todo lo que vi allí desde niña. Es un punto de inspiración, las montañas, el río, los pajarinos, el silencio, todo ello me inspira para pintar.

¿La pintura le sirvió de evasión de una dedicación profesional muy distinta e intensa?

Pinto desde siempre, desde niña, con mayor o menor intensidad y dedicación, dependiendo del momento vital y de las obligaciones familiares y profesionales, pero es verdad que siempre me hizo mucho bien. Pero no son cosas aisladas. Para mí, congeniaban perfectamente el Derecho y la pintura. Porque no es sólo pintar. Es ver pintura, acudir a ferias. Como Art Urban en Madrid, Chart en Copenhague o FIG en Bilbao… Que te enriquecen personal y artísticamente.

¿Con qué se queda de su trayectoria en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo?

Me quedo con los buenos momentos porque a lo largo de tantos años pasas por todo tipo de situaciones. En los últimos años, al estar en la dirección de los servicios jurídicos, ya no llevaba solo pleitos como antes. Me ocupaba de otras cuestiones.

¿Cuáles?

Era un puesto con cometidos más resolutivos, por ejemplo, culminar expedientes y proyectos, asistir a mesas de contratación, informar de cuestiones de relevancia.

¿En una trayectoria tan extensa hubo algún momento complicado?

Siempre digo que fui de los primeros funcionarios en teletrabajar porque casi cuando me acababan de nombrar directora de los servicios jurídicos me rompí una pierna, tuvieron que operarme y me dieron cinco meses de baja, por lo que al mes hablé con el Alcalde, en aquel momento Caunedo, que me agradeció mucho la disposición. Pedí el alta voluntaria para empezar a trabajar desde casa porque vivía en Gijón y no podía conducir. Eso permitió que cuando se cerró todo con la pandemia ya tenía el equipo instalado en mi casa, desde el principio.

La gijonesa, con los pinceles.

¿Fue compleja la respuesta a la pandemia desde el Ayuntamiento?

Sí claro, los contratos se suspendieron, hubo que afrontar indemnizaciones y tampoco sabíamos si aquello iba a durar dos meses o dos años.

En estos treinta y cuatro años ha coincidido con varios alcaldes. ¿Cómo fue la relación con Antonio Masip?

Él conocía a mi abuelo y a mi padre, fue muy considerado, aunque coincidimos muy poco tiempo porque llegaron las elecciones.

¿Y con Gabino de Lorenzo?

Era muy paternalista en su relación con los funcionarios, adoptando medidas que nos beneficiaban, aunque tampoco tuve una relación muy cercana, ya que yo acababa de llegar al servicio jurídico.

¿Desde su puesto conoció más a Agustín Iglesias Caunedo?

Sí, me había designado asesora en Cinturón Verde y en la SOF eso me dio cierta visibilidad. Eran sitios conflictivos y vio de alguna manera que mi labor era pacificar y que era capaz de llegar a acuerdos en escenarios complicados. Creo que eso propició que me considerasen para ser nombrada directora general.

¿Qué tal la etapa con Wenceslao López?

De entrada, existía un recelo hacia quienes habíamos estado en la etapa anterior. Era algo que yo no entendía, porque hay puestos que, aunque sean de confianza, están cubiertos por funcionarios. Pero luego ya me llamaba para preguntarme de todo y hubo una buena relación de trabajo.

¿Su última singladura profesional ha sido con Alfredo Canteli?

Conectamos muy bien desde el principio y se ha portado fenomenal conmigo. Ha habido muy buena comunicación en todos los sentidos.

¿Qué le dice su familia ante esta nueva etapa, ya alejada del derecho y volcada en la pintura?

Están encantados, por ejemplo, mi hija me mandó un Whatsapp precioso, y me llegaron mensajes de amigos que se habían puesto de acuerdo para felicitarme a la misma hora.

¿El colorido que hay en su pintura es una actitud ante la vida?

Sí, mi actitud siempre es optimista y positiva, como se ha podido ver en la exposición de Trascorrales, de la que me siento muy satisfecha. A algunas personas les llama la atención que esa pintura la realice una mujer de más de 60 años, por la fuerza y frescura que desprende.

¿Por qué quedó tan satisfecha de la exposición de Trascorrales?

La concepción de la exposición de Trascorrales rompió moldes. Era una sala de exposiciones muy explícita y yo quise darle un poco de misterio, con un recorrido, digamos, laberíntico. Con rincones y espacios para las diferentes técnicas y formatos que empleo. Y se entendió muy bien por parte del visitante de la exposición. Había una parte de tintas y acuarelas, lo que llamaba Flores de Agua; había desnudos, otro rincón con un guiño a Oviedo; paisajes de mis viajes a Marrakech, a Chile, el País Vasco y también de los paisajes montañosos de Ponga; el rincón de las maderitas; un rincón autobiográfico pintado durante la pandemia, que tuvo un gran éxito; un rincón homenaje al Sotanín y otro dedicado a los libros de artista, muy originales. Fue un proyecto interesante que se hizo realidad y resultó muy enriquecedor disponer del espacio de la plaza de Trascorrales, que el Ayuntamiento de Oviedo me brindó generosamente.

¿Tiene algún proyecto en perspectiva?

Me gustaría continuar en la línea de esta exposición de Trascorrales, estoy en conversaciones con un ayuntamiento de Francia, en Anglet y también con una sociedad de Córdoba, para exponer allí. Pero sobre todo me gustaría ser profeta en mi tierra, en mi ciudad natal, Gijón, para llevar allí una exposición en la que mostrar mi expresión, los sueños, el arte de la madurez. Estoy buscando un espacio acorde para este proyecto expositivo. En Oviedo tuve el apoyo del Ayuntamiento para exponer en Trascorrales, donde todo fueron facilidades, y estaría genial lograr un respaldo parecido en Gijón.

¿Va a echar de menos Oviedo?

Soy de Gijón y siempre viví en Gijón, pero es verdad que me encariñé mucho con Oviedo y con los ovetenses. Tengo muchísimas amistades en Oviedo, no solo las profesionales. Todavía no me ha dado tiempo a echar de menos Oviedo, pero seguro que voy a seguir yendo, para tomar un café con todos los amigos que dejé allí.

