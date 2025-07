Salud ya puede equipar el ambulatorio de La Manjoya, asegura el Ayuntamiento

Cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno regional por el retraso en la apertura del nuevo centro de Salud de La Manjoya. El alcalde del municipio, Alfredo Canteli, desmintió ayer a los responsables de la consejería de Salud, quienes aseguran que el ambulatorio permanece cerrado porque el Consistorio no ha formalizado la cesión del inmueble al Principado. Canteli asegura que el Ayuntamiento ya ha puesto el ambulatorio a disposición del Gobierno regional y, mostrando el documento, afirma que la "aceptación" está firmada por la directora general de Patrimonio y Contratación, Cecilia Cachero.

La controversia viene porque ese documento al que hace referencia Canteli, está fechado en agosto del año pasado, antes de que apareciesen algunos defectos estructurales en las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento para rehabilitar el edificio que va a albergar el centro de salud de La Manjoya. Concretamente, en octubre del 2024, se constató que había unas fisuras en una parte del forjado que no se habían visto previamente. Ese problema no quedó subsanado hasta el pasado mes de abril. "No se puede recepcionar una obra cuando hay defectos estructurales. Por el momento el Ayuntamiento no ha acreditado que eso esté arreglado y tamposo se ha realizado una cesión formal del edificio", explican fuentes de la consejería de salud.

Desde el Ayuntamiento mantienen su postura. Eso sí, el segundo teniente de alcalde, Mario Arias, distingue dos conceptos diferentes: la puesta del inmueble a disposición del Principado y la cesión oficial del edificio. "El único documento que figura es esa puesta a disposición y la aceptación está firmada. Con eso ya podrían haber comenzado a hacer las obras que sean necesarias en el interior para convertirlo en un centro de salud y también a equiparlo. La cesión oficial se está tramitando porque depende de varios factores", reconoce Arias. Entre otras cosas, la inscripción de la declaración de la obra todavía está pendiente del Registro de la Propiedad y aún faltan algunos informes técnicos, por lo que el expediente de cesión sigue abierto.

Barracones

Los vecinos de La Manjoya llevan más de siete años teniendo que pasar consulta médica en unos barracones de obra, desde que el antiguo ambulatorio tuvo que ser desalojado al encontrarse en una situación ruinosa. Los trabajos de rehabilitación del edificio que va a albergar el centro de salud salieron a licitación por un importe de 415.862 euros en el otoño de 2021, pero fueron declarados desiertos en noviembre de ese año. En abril de 2023, en base a un proyecto más ambicioso, el Ayuntamiento volvió a sacar los trabajos a licitación por 737.235 euros incluyendo el IVA, más de un 77 por ciento por encima del precio inicial y con un plazo de ejecución de seis meses.

Después de varias demoras, la empresa Sardalla concluyó los trabajos de rehabilitación en junio del año pasado. En ese momento ya sólo faltaba ceder las instalaciones al Principado para que hiciese el resto, pero las cosas se torcieron. El Ayuntamiento de Oviedo recepcionó las obras de la reforma y unos meses más tarde se constató que había unas fisuras en una parte del forjado.