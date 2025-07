Tudela Agüeria, para el "Pueblo ejemplar": "No dudéis en presentaros"

El alcalde de Oviedo está convencido de que Tudela Agüeria tiene todas las virtudes para hacerse con el preciado título de Pueblo Ejemplar y por eso ayer animó a sus vecinos a postularse y "trabajar duro" para lograrlo. Alfredo Canteli impulsó esa "interesante" candidatura durante una jornada muy especial para los habitantes de la localidad, un día festivo en el que los vecinos celebraron el 55 aniversario del nombramiento de Tudela Agüeria como "Pueblo más bonito de Asturias", una distinción recibida en el verano de 1970 y que no pudo festejarse cuando se cumplió el 50 cumpleaños por culpa de la pandemia. "No dudéis en presentaros a Pueblo Ejemplar. Tenéis una base muy buena y desde el Ayuntamiento os vamos a apoyar. Ahora mismo hay otras tres zonas de Oviedo que van a postularse y, por supuesto, también estamos con ellos, pero vosotros tenéis muchas posibilidades porque en este pueblo hay unión y con unión se consigue todo", dijo Canteli ante un grupo de vecinos que lo esperaban para que presidiese el inicio de los actos.

El Alcalde, con una vecina de Tudela Agüeria. / M. C.

Alfredo Canteli, que después de la visita iba a celebrar la comunión de un nieto, fue más allá. "Os animamos a que sigáis trabajando como hasta ahora y a que nos pidáis cosas al Ayuntamiento. Dicen que quien no llora no mama, así que tenéis que exigirnos que hagamos cosas por vosotros. No vengo sólo a los pueblos con la banda de gaitas –la de Oviedo actuó ayer en Tudela Agüeria– ni a crecer políticamente porque a eso ya llego tarde", explicó el alcalde. "Si algún día tenéis que ponerme rojo porque faltan cosas en el pueblo hacedlo y si os cansáis del alcalde dejad de votarle", añadió. Ayer no era el mejor día, pero ya que el alcalde se puso tan a tiro los vecinos aprovecharon para dejar caer algunas de sus necesidades. "Podemos pedir muchas cosas. Necesitamos un saneamiento nuevo, un asfaltado del pueblo y otras cosas que son de primera necesidad", señala Paula Menendez, la presidenta de la asociación de Festejos de la localidad y una de las organizadoras de los actos de ayer junto con los responsables de la asociación vecinal y la de amas de casa.

Un mural que recuerda el título de "Pueblo más bonito de Asturias" / M. C.

Sextaferias

Los vecinos de Tudela Agüeria llevaban un mes preparando el día de ayer, organizando sextaferias para limpiar el pueblo, para desbrozar sus caminos y para ponerlo bonito. A eso de las doce del mediodía llegó el Alcalde. El concejal de la Zona Rural, Daniel Tarrio, ya lo esperaba. Después de la intervención de Canteli tomó la palabra Laureano Ramos, que es el alcalde de barrio de Tudela Agüeria. "En 1970 todos los vecinos se unieron para hacer un pueblo más bonito y mejor para vivir. Ese mismo espíritu lo hemos recuperado durante el último mes, todos hemos vuelto a juntarnos para trabajar por lo que es nuestro", dijo. "Ahora, 55 años más tarde, revivimos aquellos tiempos con nostalgia y nos acordamos de todo lo que trabajaron nuestros paisanos", añade Laureano Ramos, que en 1970 tenía 9 años y aún recuerda como acarretaba piedras desde el río para ayudar a los mayores que se encargaban de las obras.

Por la izquierda, Alfredo Canteli, Laureano Robles, Isabel Suárez, Paula Menéndez, Daniel Tarrio y Avelino García, tras la inauguración del monolito. / M. C.

Después de los discursos la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpretó el himno de Asturias mientras se descubría un monolito con una placa conmemorativa que recuerda el nombramiento de Tudela Agüeria como "Pueblo más bonito de Asturias". A continuación, con las gaitas abriendo paso, la comitiva se trasladó hasta la iglesia de la localidad, donde se proyectó un vídeo con fotografías de los protagonistas de aquel logro y del diferentes puntos del pueblo hace más de medio siglo. Paula Menéndez volvió a tomar la palabra para dirigirse a todos los presentes. "El pueblo luce hoy como hace tiempo que no lo hacía es gracias al trabajo de sus vecinos. Hemos cerrado un mes de mucha escoba y mucho desbroce, pero ha servido para estar unidos y para volver a ver al pueblo vivo", señaló ligeramente emocionada. Para cerrar los actos, se celebró un vino español.