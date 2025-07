La Esperanza de hoy se reencuentra en Oviedo con la del pasado (a sus dieciséis años) y está pensando en buscarse algo en la ciudad

Esperanza López Parada pasea por el centro de Oviedo, ha viajado hasta la ciudad para asistir al Congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, es catedrática de Literatura en la Complutense, y esa, la literatura hispanoamericana, es, precisamente, su especialidad. Tiene 62 años y camina en una dirección fija. Esperanza López Parada está detenida en mitad de la calle Pelayo, sostiene en sus brazos una carpeta y varios libros, uno está abierto y ella está absorta en su lectura. Tiene 16 años. En unos instantes se producirá un fenómeno cuántico. La Esperanza de hoy se encontrará con la del pasado, o tal vez sea la del pasado, congelada en el tiempo, la que tiene frente a ella a su yo futuro.

Para contarlo hay que elegir un punto de vista. Será el de la mujer adulta. Sabe que la que tiene enfrente es ella, pero no se reconoce. Hay al menos un detalle que las delata. Las dos llevan una prenda al cuello y la llevan de la misma manera: la Esperanza de hoy, un pañuelo ligero para proteger la garganta de un intempestivo día de verano norteño; la congelada en el pasado se abriga con una bufanda.

Esperanza posó para su padre, el escultor madrileño Julio López Hernández, cuando tenía 16 años. Ella y su hermana pequeña, Marcela, solían hacerlo. Su padre se había quedado prendado de aquella imagen de su primogénita, que iba leyendo por la calle, camino al colegio. "Los que me acompañaban me iban avisando de los charcos, para que no los pisara. A mis padres les hacía gracia", rememora esta Esperanza, la más cercana en el tiempo. Recuerda también que su padre le decía que veía en ella, cuando caminaba de esta manera, "la imagen del esfuerzo y la ilusión, de la entrega".

Julio López Hernández tomó a su hija como modelo los fines de semana y los veranos. "Recuerdo el mes de julio que estuve posando con gabardina y bufanda. Me construyó un atril para que pudiera apoyarme y los libros no me pesaran", cuenta. Ya adolescente, no llevaba con demasiada paciencia aquellas sesiones ni sus inconvenientes. "Aquella gabardina con la que iba me encantaba y mi padre me la destrozó: sacaba moldes de escayola y echaba la escayola encima", aún se lamenta. Le tenía tanto cariño que, así y todo, la siguió usando hasta bien entrada en la veintena.

Boceto realizado por Julio López Hernández para la escultura. / LNE

Julio López Hernández tenía muy buenos amigos en Oviedo. Uno de ellos era Miguel Orejas, que con Gabino de Lorenzo decidido, desde la Alcaldía, a convertir la ciudad en un gran museo de escultura al aire libre, hizo de intermediario. "Se lo propuso a mi padre y mi padre eligió la niñita caminando para Oviedo, y él mismo eligió la ubicación. Nos llevamos un pequeño disgusto cuando la cambiaron de sitio", confiesa su hija.

"Esperanza caminando" fue inaugurada en 1998 por el ahora Rey de España, aprovechando su visita a Oviedo para presidir la entrega de los premios "Príncipe de Asturias". "Creo que nos invitaron a los premios y recuerdo haberla visto", se esfuerza en recordar Esperanza.

A su yo de los 16 años su padre le buscó un espacio transitado e iluminado, ante el teatro Campoamor y a la luz de una farola. Ahora, en mitad de la calle, más elevada y demasiado cerca del "Culis monumentalibus" de Úrculo, Esperanza se ve algo fuera de lugar.

En su última visita advirtió que tiene un pequeño problema con la pátina, que habría que repasar para que recobrase su tono original, y ofreció la colaboración de la familia del artista, que mantiene su estudio en activo –su hermana Marcela es pintora y titulada en Bellas Artes–, para subsanarlo.

Esperanza no se había vuelto a ver a través de los ojos de su padre desde 2015. En 2018, cuando falleció, pidió a un amigo que reside en la ciudad que dejara una flor a sus pies, como se hizo en otras de las esculturas que tiene por toda España. Hace un par de semanas, al volver a contemplarse, se conmovió. "Me encantó verla, me emocioné muchísimo. Espero que siga por muchos, muchos años ahí, y espero que la quieran", se sincera.

El reencuentro no dejó de tener algo perturbador para ella. "Yo soy muy tímida, y verse desdoblada en otro lugar tiene algo de mágico y de temible", admite. Pero la cita con el pasado también la reconfortó, y Oviedo le pareció "preciosa, una ciudad deliciosa", tanto que no sería raro que se mudara cerca de la Esperanza que fue. "Estoy pensando en buscarme algo en Oviedo", anuncia.