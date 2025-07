Ignacio González Vázquez, presidente de los jóvenes hoteleros: "Matarnos entre nosotros para ver qué ciudad consigue más es una tontería"

Ignacio González Vázquez siempre ha estado muy volcado en Oviedo, el lugar que le vio nacer. Desde su nuevo puesto de presidente de la asociación Jóvenes AEDH (Asociación Española de Directores de Hotel) lucha por devolverle a la ciudad todo lo que ésta le ha dado. A los 30 años recién cumplidos ha conseguido compaginar este reciente puesto de responsabilidad con su trabajo de recepcionista en el hotel Central Ramiro.

¿Qué estudió? ¿Qué le motivó a dedicarse a este sector?

Hice la carrera de Turismo, y tengo estudios en Protocolo y Gestión y Dirección Hotelera. Estaba estudiando Administración de Empresas bilingüe y en el segundo curso veía que no me motivaba lo suficiente. Comentando la situación con un familiar mío me invitó a conocer otras cosas, y juntos nos fuimos a las Rías Baixas. Ahí conocí a un hotelero que me enseñó el sector y cuando terminó el verano lo primero que hice fue apuntarme a la facultad de turismo.

¿Cuál es la función principal de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel y qué papel cumple la sección joven dentro de ella?

La ADEH se encarga de velar por los derechos, deberes y obligaciones de todos los profesionales dentro del sector turístico. Organizar distintas actividades enriquecedoras para los miembros del sector. El turismo es uno de los principales generadores de trabajo en este país y queremos seguir así, teniendo en cuenta que ahora nos encontramos en una situación en la que falta mucho profesional dentro del sector. Tenemos que ser capaces de generar ilusión, de generar un impacto no sólo en los jóvenes, sino en todos los profesionales que no conocen la asociación. Ahí comienza la labor de la sección joven dentro de la asociación. El interés por parte de los jóvenes por estudiar turismo ha decrecido mucho por diversos factores. También afecta mucho el tema del covid… Vivimos una situación en que el país paró, y eso ha tenido muchísimo impacto negativo en la visión del sector. A través de redes sociales vemos situaciones injustas en la hostelería: se trabajan muchas horas, está mal pagado … Con todo eso, junto a la gente que no tiene interés en trabajar en hostelería... Pero la realidad es muy distinta y es ahí dónde está nuestra misión, volver a ilusionar a toda una generación de jóvenes y decirles que el sector del turismo merece la pena.

¿Cuándo empezó en la asociación?

Yo conozco la asociación en el año 2021 porque Manuel Vega, presidente actual de la asociación senior, llega al máster de Gestión y Dirección Hotelera que yo estoy haciendo para hablarnos de ella. Desde ese año soy asociado con algún amigo al que convencí.

¿Y qué ha aprendido en todo su recorrido dentro de la asociación, como miembro y ahora como presidente?

La experiencia es completamente enriquecedora. Conoces a mucha gente, a jóvenes con las mismas inquietudes. Desde el año 2022 empezamos a juntarnos bajo la figura de Rubén Marín, el presidente joven hasta ahora. Nos tuvimos que despedir de él porque ahora es director de un hotel de 4 estrellas y 500 habitaciones en Lloret de Mar y no puede dedicarle todo el tiempo que le gustaría. He aprendido muchísimo, la asociación es un montón de "networking". Aprendes y sobre todo te relacionas con mucha gente con roles ligados al sector del turismo.

¿Cuáles son sus funciones como presidente?

Tengo la misión de ilusionar a los jóvenes. Mi misión como presidente, es aumentar las bases de la asociación, seguir aumentando lazos internacionales y, sobre todo, que los asociados sean capaces de conseguir trabajo, el motivo por el que la asociación nace. Al formar parte de esta asociación entras en una bolsa de empleo y ser miembro te da un sello de calidad. También realizamos muchas actividades a nivel nacional, y yo he traído algunas a Asturias. Hace unos pocos meses vino la asociación tanto a Oviedo como Gijón, y nos presentamos bajo el título "Oviedo y experiencias". Hablamos con distintos profesionales y conseguimos nuevos socios. También llevamos tres años consecutivos en Fitur, una de las ferias más importantes del turismo a nivel nacional. En el último, llenamos un stand completo de jóvenes de toda España .

Después de tanto tiempo trabajando en el sector hotelero de Oviedo, ¿cómo ha visto la evolución del turismo en los últimos años?

La evolución es inmensa. En el 2023-2024 Oviedo alcanzó el millón de pernoctaciones. En 2024 fue capital española de la gastronomía. Probablemente también será ciudad europea del deporte en el año 2026. Es muy necesario que los profesionales del sector vayan todos a una y luchen por su ciudad, pero mucho más importante es que las administraciones públicas te ayuden. Asturias tiene una gran estacionalidad y somos conocedores de ello. Las instituciones deberían ser capaces de captar congresos todo el año. Saliendo de la zona de actuación del verano, seremos capaces de que el turismo sea algo rentable.

¿Qué está haciendo ahora por seguir avanzando en su profesión?

Ascender en la hotelería tiene que ver con dos factores: formación y oportunidad. Yo me considero una persona formada, que se sigue formando, y las oportunidades han ido viniendo. A mí me han venido, gracias a la asociación, oportunidades de dirigir hoteles. Pero yo soy alguien que quiere desarrollarse y crecer donde nació. Y soy de Oviedo, muy de Oviedo. Ya tengo una vida establecida aquí, tendría que ser una oferta tremendamente tentadora y pensármelo mucho para poder moverme.

¿Cuales son sus objetivos ?

Mis objetivos a corto plazo son llegar a septiembre, hacer una presentación de lo que es mi idea de Jóvenes de AEDH para los próximos dos o tres años, que es el tiempo que tengo para poder ser presidente, y hacerlo lo mejor posible.

¿Qué tiene de innovadora su visión de la asociación?

Por ejemplo, mucha más presencia en universidades, que es una cosa que empezamos a hacer este último año. Más jornadas formativas, más networking joven… Una de mis obsesiones es potenciar el norte de España. Va llegar un momento en el que subamos y no vamos a tener ni establecimientos turísticos ni personal para atender a toda la gente que pueda venir a ver nuestras maravillas.

Desde su experiencia en el sector hotelero, ¿qué cree que falta o qué se podría mejorar para seguir impulsando el turismo en Oviedo?

Que todo el sector esté a una. Ya no solo las administraciones públicas locales, también las autonómicas. Ser capaces de no competir entre ciudades sino colaborar, mirar de forma colectiva, ante cada oportunidad de acoger una cita de relevancia, en qué ciudad va mejor. Asturias vive del turismo, aunque creamos que no. Vive del sector servicios y el turismo es una parte. Matarnos entre nosotros para ver quién consigue más es una tontería. Colaboración y más colaboración es lo que tendría que ser.