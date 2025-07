La Manjoya se une contra el cierre del polideportivo: "Nos quedamos sin nada"

Los vecinos de La Manjoya le piden al equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli que de marcha atrás y no cierre las instalaciones de lo que ellos llaman el polideportivo, un recinto con bar, piscina y zonas de deporte que nació para convertirse en una especie de centro social y que ha sido clausurado por el Ayuntamiento con el fin de acometer la reforma integral del complejo y para solucionar la situación del equipamiento, que estaba abierto en precario al haberse terminado hace años el convenio de cesión de las instalaciones a la Sociedad Cultural y Recreativa Explosivos Río Tinto. Los residentes en este punto de Oviedo solicitan que, al menos, "El Poli" permanezca abierto como centro social hasta que comiencen las obras o se encuentre otro espacio para hacer esas funciones.

"Ahora mismo estamos en la calle , nos quedamos sin nada", explicaba ayer uno de los vecinos que asistieron a la reunión convocada por los representantes de la Sociedad Cultural y Recreativa Explosivos Río Tinto, un encuentro en el que también estuvo presente el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares. "Es el único sitio en el que los niños tienen una pista para hacer deporte, el único en la que las personas mayores se reúnen para pasar la tarde y un punto de encuentro para todos los que vivimos aquí", explicaba otra de las mujeres que asistió a la reunión.

El Ayuntamiento ya le envió una orden de desalojo al actual encargado del club, que ha tenido que cerrar el local social y el resto de instalaciones, aunque tiene hasta el próximo lunes pasa abandonar el complejo y estos días lo sigue abriendo "para que las personas mayores tengan donde ir". El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística lo dejó claro cuando explicó los motivos de la orden de desalojo: "Los contratos con particulares que ha hecho la sociedad no se ajustan a derecho porque el complejo es municipal. Nosotros sólo actuamos conforme a la ley", dijo.

El polideportivo de La Manjoya fue una concesión que en su día le hizo el Ayuntamiento a los integrantes de la Sociedad Cultural y Recreativa Explosivos Río Tinto por haber tenido que ceder las instalaciones que habían construido los trabajadores de la emblemática factoría y las generaciones posteriores en La Manjoya –pistas deportivas, piscina, bolera, club social...– para proceder a la urbanización de una zona llamada a ser un paraje de lujo a cinco minutos en coche de la calle Uría. Se trata del chalet y la parcela que habitualmente ocupaba el jefe de turno de la fábrica. "Esa cesión ya se ha terminado. La asociación ya no tiene título. Había un convenio y la única prórroga de cinco años se firmó en el 2006, así que, desde el año 2012 dejó de estar vigente, se trata de un uso en precario", explico también Cuesta.

Reflotar la sociedad

Juan Rionda, que ayer hizo de portavoz de la sociedad, recordó que "El Poli" fue "un logro social" de los trabajadores de la fábrica y que, a pesar de que el convenio ya no está en vigor, "el Ayuntamiento debería velar por una zona en la que vive mucha gente y que se queda sin ningún tipo de servicio", dijo. Como ya había publicado este diario, los vecinos temen además que el recinto sea "vandalizado" mientras esté cerrado –como ocurrió en el viejo HUCA– y piden que se establezca un servicio de mantenimiento y vigilancia "las 24 horas del día". Los vecinos también plantearon que se pueda habilitar un centro social en el edificio del nuevo ambulatorio de forma provisional, pero temen que la apertura del centro de salud se demore demasiado. "Llevamos ocho años yendo al médico en barracones, así que sabe Dios cuando abrirán eso", dicen.

Gaspar Llamazares, por su parte, se comprometió a defender las peticiones de los vecinos en el Ayuntamiento. "Ya no es que los equipamientos que haya aquí dependan o no de la sociedad, es que son imprescindibles para la zona". Según sostiene Llamazares, "el Ayuntamiento tiene que darles una solución a los vecinos". También animó a los presentes a reflotar la sociedad, "para defender sus derechos aunque no haya convenio". n