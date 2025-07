El Principado pide al Alcalde de Oviedo “respeto institucional” a la hora de abordar la parálisis del antiguo HUCA

Las relaciones entre el Principado y el Ayuntamiento continúan revueltas. ¿El motivo? La parálisis del viejo HUCA. La suspensión temporal del contrato para la demolición de los edificios que no tendrán una segunda vida ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este hecho provocó que tanto el grupo parlamentario del Partido Popular así como el Alcalde, Alfredo Canteli, hayan exigido dimisiones. Una petición a la que contestó esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, quien exigió al regidor “respeto institucional a la hora de hacer valoraciones sobre el funcionamiento de otras instituciones”. También le pide prudencia cuando haga declaraciones sobre la operación y "lealtad institucional para recuperar los terrenos".

No fueron sus únicas palabras. Durante la rueda de prensa tras la celebración del consejo de gobierno, afirmó que entiende el interés que muestra Canteli por la situación del viejo HUCA porque “es compartido el deseo por la recuperación de los terrenos de El Cristo”, pero le reprocha que el Ayuntamiento haya incumplido su parte. “Antes de pedir dimisiones, hay que ser responsables con las competencias de cada uno”.

Acuerdos entre administraciones

Peláez recordó que cuando se cayó la operación HuCamp, “la campa de todos” con el abandono del Estado de la operación, representantes de las dos administraciones se reunieron. “Hubo un acuerdo tácito en virtud del cual ambas administraciones trabajarían en sus respectivos ámbitos”. El Principado se encargó de planificar los derribos de los edificios que no tendrán una segunda vida y que son de su propiedad; mientras que el Ayuntamiento está diseñando la rehabilitación de la plaza de toros.

“Cuatro años después, el Ejecutivo ha adjudicado el contrato de las demoliciones y ya se puso en marcha aunque ahora se ha suspendido de forma temporal. Si estos trabajos no hubiesen comenzado, no se habría descubierto las circunstancias que hay”. Es decir, no se habrían detectado los problemas de los Hongos y los técnicos determinarán si también se han de derribar.

A pesar de estas críticas, desde ambas administraciones están dispuestas en colaborar para diseñar el futuro del viejo HUCA. "Tenemos la mano tendida para seguir trabajando".