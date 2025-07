El PSOE presiona por el estado del viejo HUCA, pero sin pedir dimisiones

"A mi no me corresponde pedir dimisiones". Son palabras del portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, quien no ha querido sumarse a la petición del Alcalde para que el presidente, Adrián Barbón, señale a los responsables de la parálisis que sufre el viejo HUCA, entre los barrios de El Cristo y Buenavista, después de que hayan pasado once años del traslado de los servicios sanitarios a La Cadellada sin que se haya vislumbrado un futuro. A este retraso se suma que el contrato para demoler los edificios que no tendrán una segunda vida propiedad del Principado ha sido suspendido de forma temporal sin que tenga fecha para su reanudación.

En cambio, el socialista ha impulsado ante el Pleno una declaración municipal para criticar que esta parcela es " una oportunidad y se ha convertido en un problema crónico que está lastrando el desarrollo de El Cristo". "Es una deuda pendiente de regeneración que lleva años esperando por una solución".

Es por ello que ha impulsado este texto para presionar al Principado para que "agilice al máximo" la reanudación de los trabajos de demolición con el fin de recuperar la parcela propiedad del Principado, que se incorpore la Tesorería General de la Seguridad Social al diseño del futuro de los terrenos y que se proceda a la tramitación del plan especial para que una vez finalizados los derribos, se empiece a urbanizar. También critican en el texto el retraso que llevan las obra de reforma de la plaza de toros y que corresponde hacerlas al Ayuntamiento.