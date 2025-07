Tudela Agüeria trabajará para presentarse a "Pueblo ejemplar"

Los vecinos de Tudela Agüeria se han tomado muy en serio las recomendaciones del alcalde del municipio. Alfredo Canteli les animó el pasado sábado a presentar su candidatura para convertirse en "Pueblo ejemplar" y los habitantes de la localidad se están planteando intentarlo, aunque antes tienen mucho que hacer. "No sería ni siquiera para el año que viene. Este pueblo necesita muchos arreglos y hay que trabajar mucho. Para empezar no tenemos ni saneamiento, no nos llega ni el colector y en eso es algo que nos tiene que ayudarnos el Ayuntamiento", explica Paula Menéndez, que es la presidenta de la sociedad de festejos de la localidad y una persona muy activa en todo lo que tiene que ver con su pueblo.

Buenos mimbres

Alfredo Canteli considera que Tudela Agüeria tiene todas las papeletas para poder convertirse en "Pueblo ejemplar". "No dudéis en presentaros. Tenéis una base muy buena y desde el Ayuntamiento os vamos a apoyar. Ahora mismo hay otras tres zonas de Oviedo que van a postularse y, por supuesto, también estamos con ellos, pero vosotros tenéis muchas posibilidades porque en este pueblo hay unión y con unión se consigue todo", dijo el alcalde durante su visita al pueblo para celebrar el 55 aniversario del nombramiento de Tudela Agüeria como "Pueblo más bonito de Asturias", una distinción recibida en el verano de 1970 y que no pudo festejarse cuando se cumplió el 50 cumpleaños por culpa de la pandemia.

Alfredo Canteli fue más allá. "Os animamos a que sigáis trabajando como hasta ahora y a que nos pidáis cosas al Ayuntamiento. Dicen que quien no llora no mama, así que tenéis que exigirnos que hagamos cosas por vosotros. No vengo sólo a los pueblos con la banda de gaitas –la de Oviedo actuó el sábado en Tudela Agüeria durante su visita– ni a crecer políticamente porque a eso ya llego tarde", explicó el alcalde ante un nutrido grupo de vecinos de la localidad.