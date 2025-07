La carta abierta al alcalde de Oviedo de una mujer de 81 años a la que la burocracia deja sin ascensor: "Sigo esperando que algún día llegue esa licencia"

Buenos días a todos los lectores de LA NUEVA ESPAÑA.

Aprovecho la oportunidad que me brinda este periódico para poder dirigirme, en esta carta abierta, al señor Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad en la que vivo y que me vio nacer hace ya la friolera de 81 años.

81 años, casi nada. Cómo pasa el tiempo. Los años pasan y el cuerpo sufre los efectos del paso del tiempo, sobre todo en forma de achaques, acrecentados en mi caso por una minusvalía que me ha acompañado durante casi toda mi vida, que me ha mermado en lo físico y que en los últimos años me dificulta tareas tan rutinarias como bajar a la calle a hacer mis compras, a relacionarme con mis amistades o simplemente a disfrutar en una terracita de las que disponemos en nuestro barrio del sol del verano mientras me tomo un refresco, dificultades incrementadas por el hecho de no disponer de ascensor en el edificio donde habito.

Este un problema en alza dando el progresivo envejecimiento de la población y el elevado número de inmuebles antiguos existentes en nuestra ciudad. A tal efecto, las administraciones públicas han legislado en el sentido de favorecer mediante la agilización de las licencias la concesión de subvenciones o incluso reformas en la ley de Propiedad Horizontal para reducir al mínimo los votos necesarios para la instalación de estos equipamientos en los inmuebles en caso de existir vecinos con minusvalías en los mismos.

Confiando en este apoyo de las administraciones públicas -hay que ser ingenua-, se pidieron presupuestos a empresas instaladoras, se convocó junta de propietarios para escoger y aprobar la instalación del ascensor en mi portal, lográndose dicha aprobación de los propietarios, no sin vencer reticencias y opiniones en contra.

Se solicita licencia municipal de obras con fecha de entrada en registro municipal en abril de 2023 (hace 27 meses, para que el distinguido lector no se vea en la necesidad de efectuar cálculos) y seguimos sin obtener la misma. Puestos en contacto con el servicio de Licencias, nos informan de que la licencia lleva unos meses aprobada, pero no hay personal en dicha dependencia municipal para ponerlo negro sobre blanco en un papel y remitírnosla. Y aquí sigo, con mis 81 años y mi minusvalía viendo el sol desde mi ventana y esperando que algún día llegue esa licencia, espero que no póstumamente, mientras subo y bajo mi maltrecho y viejo cuerpo escaleras arriba, escaleras abajo, pensando en pleno esfuerzo, que no es poco, que cuánto me facilitaría la vida tener el artefacto en cuestión a mi disposición.

No me malinterprete, señor alcalde. No quiero presionar a sus trabajadores hasta el punto de que tengan que reventar en sus escritorios para darle curso a esa dichosa licencia, pero podría darle un consejo, de sentido común. En otra de sus dependencias, la que se ocupa de tramitar las liquidaciones de las licencias, o sea, de cobrar, van mucho más rápido, hasta el punto de que la licencia no la hemos recibido, pero la liquidación la hemos recibido muy prontamente, con total diligencia. No sería mala cosa traspasar trabajadores de una dependencia a otra para lograr, por lo menos, que licencia y liquidación llegaran a la vez, más o menos.

En fin, señor alcalde, me despido, que sé que está usted muy ocupado discurriendo ideas que a buen seguro van a repercutir positivamente en la calidad de vida de la gente, cosas como cambiar el nombre a plazas y calles o poner funiculares al Naranco. Solo espero que alguien comience a hacer su trabajo y así poder empezar a disfrutar de un equipamiento tan básico en la España del siglo XXI que a fecha de hoy, por torpezas, retrasos y negligencias, parece que tanto mis vecinos como yo tenemos vetado.

Reciba usted un cordial saludo.