Esta es la pena de cárcel que el Principado pide para los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo

La letrada del Menor de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ya ha presentado su escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 2 contra los padres de los tres menores de edad que permanecieron encerrados durante casi cuatro años en la "casa de los horrores" de Oviedo. El matrimonio permanece en prisión provisional desde el pasado 28 de abril, cuando fue detenido por agentes de la Policía Local por retener a los pequeños entre las cuatro paredes de la vivienda. La letrada del Menor acusa al matrimonio –un alemán de 53 años y una mujer de origen estadounidense de 48– de los delitos de abandono de familia, maltrato psicológico habitual y detención ilegal, por lo que solicita para ambos una condena de seis años de cárcel y la prohibición de comunicarse con sus hijos durante otros cuatro.

A la letrada del Menor no le ha temblado la mano a la hora de pedir una dura condena contra los padres de los niños –dos gemelos de ocho años y su hermano de once– porque considera que las repercusiones por el trato sufrido pueden tener graves consecuencias en la vida y la salud de los menores y porque "la lucha contra la violencia infantil es un imperativo de derechos humanos", entre otras cosas. En su escrito, la representante legal del Principado relata cómo el matrimonio llegó a Oviedo en noviembre del 2021 desde Alemania para instalarse en el chalé de Fitoria que habían alquilado a través de un portal inmobiliario y refleja que "ambos progenitores" mantuvieron a los niños, "de común acuerdo", en el interior del domicilio familiar "sin contacto alguno con el exterior".

Mascarillas

La letrada del Menor sostiene además que el matrimonio habría influido psicológicamente en sus hijos "haciéndoles creer la existencia real del peligro que implicaba para su salud e integridad física el salir al exterior. No en vano, cuando la Policía Local entró en el chalé pudo constatar que tanto los menores como sus padres llevaban siempre puesta mascarilla para evitar supuestos contagios, que los niños estaban sin escolarizar y que sus padres los medicaban con productos que compraban por internet cuando padecían cualquier tipo de dolencia. En el escrito, la representante legal del Principado también hace suyo el relato de los policías que accedieron a la vivienda. Los agentes recogieron en su informe que al salir de la casa los niños estaban "asustados y sorprendidos por todas las cosas del exterior", que se mostraban "temerosos frente a terceras personas", que tenían algunas "dificultades para caminar" o que no tenían siquiera calzado de su talla.

La letrada regional destaca además en su escrito de acusación que la situación de la vivienda de Fitoria en la que permanecían retenidos los pequeños "era deplorable" con "focos de basura en el baño, en la cocina, en la escalera y debajo de las camas". También recuerda que los gemelos de ocho años dormían aún en cunas de bebés y que el mayor, su hermano de once, lo hacía en una cama muy pequeña "para su complexión física y su edad". Por todo, esto, la reprsentante de la administración regional considera que el matrimonio privó a sus hijos, "de una forma que presuntamente parece consciente y deliberada", de "una educación normalizada así como de la asistencia sanitaria y del desarrollo social, esenciales para su formación, causándoles, presuntamente, un maltrato psicológico continuado" e "impidiéndoles la socialización". En el documento queda claro que el informe mental al que fueron sometidos los padres de los pequeños determinan que "no presentan patología mental alguna".

Por otro lado, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por la propietaria del chalé en el que vivía el matrimonio con sus hijos contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo de no permitirle que se personase en la causa como acusación particular "al no ser perjudicada ni ofendida por los hechos objeto de este procedimiento, sin perjuicio del ejercicio de acciones que estime oportuna ante la jurisdicción civil".

Pérdidas económicas

La Audiencia está de acuerdo con este argumento, aunque la dueña de la vivienda sigue sosteniendo que lo que pasó en su chalé y que haya sido bautizado por la propia Policía como la "casa de los horrores" le provoca un grave daño económico y de reputación. La mujer cree que, con esos antecedentes, no va a tener fácil alquilar una casa que antes de lo ocurrido llegó a ser la vivienda de un futbolista del Real Oviedo. La propietaria alega además que en el chalé se registraron "daños irrogados en suelos, paredes, vegetación y basuras, daños de origen ilícito". Contra la decisión de la Audiencia Provincial no cabe recurso.