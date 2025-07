El propietario del mayor edificio del viejo HUCA ni siquiera ha sido invitado a la comisión para reconvertir los terrenos en Oviedo

Tres son los propietarios que tiene el viejo HUCA. El Principado es el dueño mayoritario con el 40,8% de los terrenos; le sigue la Tesorería General de la Seguridad Social (27,87%), otros ministerios (18,29%) y el Ayuntamiento (13,05%). Por edificios, el ministerio de Inclusión de Elma Saiz es el responsable del inmueble más grande del recinto, que cuenta con 59.000 metros cuadrados. Se trata de la antigua Residencia Sanitaria Covadonga y es el único que todavía no tiene un uso definido de cara al futuro más allá de que está abocado al derribo.

El Ayuntamiento insiste desde hace meses en que la Seguridad Social tiene que ser parte de la comisión para la reordenación de los terrenos del viejo HUCA constituida por el Principado y que únicamente ha celebrado dos encuentros en este tiempo. El primero fue liderada por el presidente regional, Adrián Barbón, con la única presencia del Ayuntamiento; más adelante se sumó la Universidad de Oviedo tras hacerse con la propiedad de la antigua Maternidad, Consultas Externas y Silicosis para ampliar allí el campus de El Cristo.

Pero hasta ahora, no hay rastro del Estado y tampoco se espera su participación a corto plazo porque aún no han sido invitados a formar parte de las negociaciones. "No tenemos conocimiento de esa comisión", afirma un portavoz de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde añaden que representantes de su cartera negocian con el Ejecutivo de Adrián Barbón el futuro de la Residencia. "Son conversaciones habituales en estos casos", añaden .

Debate en el Pleno

La parálisis que sufre el viejo HUCA será uno de los temas del Pleno correspondiente al mes de agosto y que el Ayuntamiento ha adelantado al martes, 29 de julio. La Comisión de Urbanismo e Infraestructuras aprobó ayer la proposición del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo para que la Corporación defienda a los vecinos afectados ante el último "varapalo del Principado".

En palabras de su portavoz, Gaspar Llamazares, la situación que sufre el conjunto once años después del traslado de los servicios sanitarios a La Cadellada, es motivo suficiente para la convocatoria de una sesión monográfica. "Así lo solicitamos al resto de grupos municipales hace días, pero lamentamos que no lo hayan valorado aunque con esta iniciativa garantizamos que El Cristo sea materia de debate y de acuerdo".

A Llamazares no le acaban de convencer los motivos dados por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para suspender de forma temporal los trabajos de derribos a los tres meses de ejecución que han consistido en una inversión de 420.000 euros. Es decir, un 10% del contrato.

Las demoliciones se reanudarán cuando se determine si los Hongos se pueden mantener, se redacte un nuevo plan de obra y se estudie cómo afecta a los trabajos el retraso del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. También pedirán en el Pleno la incorporación "inmediata" de la Tesorería General de la Seguridad Social a la comisión para reordenación de los terrenos.

José Cuervas-Mons, en una imagen de archivo. / LNE

El PP fecha la reconversión para dentro de una década y dice que la parálisis es una "burla"

Cuervas-Mons exige por segunda vez en menos de una semana la dimisión de Peláez porque "es uno de los responsables del abandono absoluto" que sufre el conjunto

El viejo HUCA ha sufrido en la última década muchas declaraciones de intenciones y, por el momento, ninguna ha visto la luz. Los edificios son víctimas de continuos actos vandálicos, mientras los vecinos ven fracasar los planes. El último retraso, las anunciadas demoliciones. Las obras comenzaron en marzo, pero han sido suspendidas temporalmente para analizar el estado del edificio conocido como los Hongos. La situación de parálisis ha llevado al PP a pedir la dimisión del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, por segunda vez en menos de una semana. A ellos se sumó el alcalde, Alfredo Canteli, quien reclamó al presidente regional, Adrián Barbón, señalar a los responsables para que asuman responsabilidades. Peláez reclamó a Canteli respeto, pero lo que encontró fue la réplica de Cuervas-Mons . "Es indignante que el portavoz exija ahora respeto institucional al Ayuntamiento, cuando él mismo, en consonancia con la gestión política de los últimos años, es uno de los responsables del abandono absoluto que sufre el conjunto desde hace una década".

Así lo señaló en un comunicado, en la que presagió que hasta "2035 no veremos nada edificado" y calificó el retraso como una "burla más a la ciudad de Oviedo". También lamentó que el Gobierno de Barbón "pretenda ahora hablar de respeto institucional cuando mantiene bloqueada una actuación clave para el futuro de la ciudad". "Si hablamos de respeto institucional, lo primero que debería hacer el señor Peláez es resolver el problema. Pero es que ni siquiera tienen un plan para la zona. No hay hoja de ruta, no hay proyecto, no hay soluciones". En este sentido, el diputado calificó de "indignante y una auténtica bajeza política" que se pretenda achacar al Ayuntamiento la responsabilidad de la situación de la plaza de toros o de los barrios de El Cristo y Buenavista. n