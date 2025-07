La portuguesa que ha hecho 15 veces el Camino de Santiago y ahora disfrutará de la ruta Primitiva: así es la "Peregrina del año" premiada en Oviedo

La portuguesa Ana Rita Navalho comienza a las 6.30 de la mañana de hoy su Camino de Santiago. No es la primera vez que llega a la capital gallega. Ya hizo quince veces la ruta y siempre preguntaba a otros caminantes cuál era el itinerario más guapo siempre tenía la misma respuesta: "La Primitiva". De esta forma, cumplirá su sueño de iniciar las trece etapas que separan a ambas ciudades y lo hará desde la plaza de la Catedral porque ya lo dice el dicho quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor. El trayecto será aún más especial si cabe. La Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago le nombró, ayer, "Peregrina del año".

Se trata de una distinción que la entidad liderada por Lourdes Campillo organiza cada año la víspera del día de Santiago y entrega en las instalaciones del Seminario. El ganador se elige de los peregrinos que duermen esa noche en el Albergue y la elección no fue fácil. A eso de las seis de la tarde había una gran cola de caminantes esperando para obtener una cama en la que pasar la noche. La mayoría eran extranjeros. Finalmente, la elegida fue Navalho.

Peregrinos, ayer, esperando a que les adjudicasen una cama. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Esta peregrina comenzó su travesía a las dos de la mañana del jueves. Fue entonces cuando cogió un autobús destino a Braga. Tras un breve intercambio autobús, emprendieron su viaje hasta la capital asturiana. "Fueron doce horas; llegamos a Oviedo a las cuatro de la tarde". Una vez en la estación, emprendieron el camino hacia el Albergue; un trayecto que les permitió conocer parte de la ciudad. "Es muy bonita", dijo momentos antes de descansar. Estaba cansada tras el largo viaje y su experiencia le dice que las peores jornadas son las de traslados. "Caminar es lo fácil de esta aventura", remarcó la portuguesa.

Un julio lleno

La gran afluencia de peregrinos es una tónica habitual durante las últimas semanas en el albergue. "Estamos llenos y hoy en particular –por ayer– estamos desbordados", subrayó la presidenta de la asociación, Lourdes Campillo. A pesar del alto número de caminantes, las instalaciones de la calle Leopoldo Alas tienen espacio para todos. "Desde la pandemia, no hemos colgado el cartel de lleno. Normalmente, tenemos la mitad de usuarios extranjeros y la otra mitad son españoles", subrayó mientras esperan el traslado al monasterio de Las Pelayas. La consejería de Cultura se encuentra tramitando las obras. Nuevas instalaciones porque el Camino, según Campillo, está "de moda y alberga a todo el mundo". Al acto también acudió la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.

Hoy, a las siete de la tarde, la asociación realizará una ofrenda floral en la escultura de Santiago ubicada en San Lázaro. Será un recuerdo antes de que el año que viene sea Xacobeo.