Arias eleva el tono con el viejo HUCA: "Ser responsable es cumplir los compromisos"

Las relaciones entre el Principado y el Ayuntamiento lejos de normalizarse, continúan muy tensas por culpa de la parálisis del viejo HUCA. Once años hace que los servicios sanitarios se trasladaron de la parte alta de la ciudad a La Cadellada y, desde entonces, poco se ha hecho. En marzo comenzaron los derribos de los viejos edificios, pero el contrato fue suspendido de forma temporal hace unos días, sin fecha para la reanudación. Primero, ha de analizarse el estado del inmueble conocido como los Hongos. También hay que revisar el plan de obra y ver si se pueden compatibilizar los trabajos con el servicio del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Es decir, la operación se retrasa aún más sin que haya plazos concretos.

Esta situación ha sido la gota que ha colmado la paciencia del equipo de gobierno. El Alcalde, Alfredo Canteli, pidió hace una semana que se identifiquen a los responsables de esta gestión para que dimitan. Una exigencia que fue respondida por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien le exigió "respeto institucional a la hora de hacer valoraciones sobre el funcionamiento de otras instituciones". También le pidió prudencia cuando haga declaraciones sobre la operación y "lealtad institucional para recuperar los terrenos".

Unas palabras que no han sentado nada bien en el equipo de gobierno y fueron respondidas, ayer, por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, quien rotundo reprochó al Principado que "ser responsable es cumplir los compromisos adquiridos con esta ciudad y que no se están ejecutando por parte del Principado". "El Ayuntamiento desde que Canteli llegó a Alcaldía siempre se ha mostrado colaborador absoluto con la administración regional y con el resto de entidades que están concernidas en este espacio".

Además, cree que el Principado no ha cumplido durante muchos años con sus deberes con Oviedo. "El viejo HUCA está en un situación lamentable de abandono absoluto y como ya hemos dicho en otras ocasiones, no hay ningún plan de futuro", reprochó ayer tras el tradicional minuto de silencio que guardan los concejales –con la excepción de Vox– en recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Un momento en el que Arias recordó que el conjunto ubicado entre los barrios de El Cristo y Buenavista ha ido degradándose año a año por culpa de los innumerables robos que ha sufrido y por la falta de mantenimiento. "La parcela se encuentra en una situación lamentable de abandono absoluto".

Otro de los concejales que se pronunció sobre este asunto fue el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. "Estamos estupefactos y no acabamos de creernos que la Tesorería General de la Seguridad Social aún no haya sido invitada por el Principado para participar en la comisión para la reordenación de los terrenos". Su constitución se produjo en abril de 2024 y, por el momento, no se cuenta con la opinión del ministerio de Inclusión a pesar de que es el responsable del inmueble más grande del recinto, que cuenta con 59.000 metros cuadrados. Se trata de la antigua Residencia Sanitaria Covadonga y es el único que todavía no tiene un uso definido de cara al futuro más allá de que está abocado al derribo. "Esta cartera es un agente fundamental para poder dar un futuro a la parcela. Sin saber lo que ellos quieren, lo tenemos muy complicado".

Debate en el Pleno

La preocupación sobre este asunto se extiende entre el resto de grupos municipales y será motivo de debate en el Pleno ordinario que se celebrará el martes. El PSOE llevará una declaración institucional e IU una propuesta al respecto. Todos los que quieren es en los trámites administrativos se agilicen al máximo para cerrar la herida que se creó hace once años.