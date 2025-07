Carmen García, toda una vida haciendo volar La Paloma

La vida de Carmen García Menéndez, que es Carmen, la de La Paloma, siempre ha sido el bar. Desde que era una niña y, junto a sus hermanos, ayudaba a sus padres Ubaldo y Orfelina a servir comidas en La Casa Sindical antes de volver a clase; hasta ahora, con casi veinte años de experiencia a la cabeza de uno de los históricos de la hostelería de Oviedo, ella siempre ha disfrutado de estar a ambos lados de la barra.

La Paloma cumple 125 años y 50 desde que su familia se hizo con el negocio y lo trasladó a su actual ubicación, en la calle Independencia Desde entonces, los apellidos de su familia han quedado unidos al vermut con más solera. Ella nunca imaginó que seguiría los pasos de sus padres; estudió turismo y trabajó de oficinista hasta que le llegó el momento de tomar el relevo. "Yo no me veía con el bar, sabía que la hostelería era muy sacrificada porque siempre vi a mis padres trabajar como burros", explicó. A pesar de todo, fue ella, entre los cuatro hermanos, quien tomó las riendas cuando su padre, con 75 años, ya no podía más. Hace ya casi veinte años de eso. "Dejé la asesoría donde trabajaba y me vine. Él tenía miedo de que lo llevara a pique, pero le dije: ‘papá, estate tranquilo, déjame dirigir’. Y me dejó". Carmen le demostró a su padre –y a una época en la que quizá se esperaba que fuera un hombre quien se quedara con el negocio– que ella podía llevar el bar tan bien o mejor.

Con Carmen a la cabeza, el bar ha evolucionado y ampliado sus horizontes. De solo vender el vermú en el bar, a elaborarlo y distribuirlo, cada vez son más las tiendas que venden sus botellas de vermut. Ahora hay blanco, rojo y manchado, además de nuevos diseños y tamaños de botella, e incluso detalles de boda con la marca.

Aunque la hostelería le ha restado calidad de vida, no lo cambiaría por nada. Lo tiene claro: "A todos nos llega el momento de encontrar nuestro sitio y yo lo encontré aquí". Como sus padres, vive por y para el negocio, con constancia, dedicación, y un excelente trato al cliente. Y como ellos, cuida hasta el último detalle. "A mí no se me caen los anillos por hacer nada, mis padres me enseñaron que para que un negocio funcione hay que estar encima", explica.

Otra herencia de la Casa Sindical es la calidad del producto. "No es solo vermut y gamba: tenemos fabada, cachopo, pote… y muy buenas cocineras", remarca, sorprendida de que después de tanto tiempo aún haya tantos ovetenses que no conozcan la otra cara de La Paloma.

Orgullosa, pero con los pies en la tierra, Carmen García sabe que el prestigio se hereda, pero hay que trabajarlo cada día. Aunque La Paloma tiene un nombre, si no estás encima puede quedar en nada. Por eso, aunque le gustaría que alguno de sus dos hijos tomara el relevo y continuara con los valores familiares, Carmen reconoce que también le da mucho miedo. "No es lo mismo llevar el negocio con personal implicado que sola", matiza. Uno de ellos trabaja actualmente en el bar mientras que su hermano lleva ya doce años trabajando en el Real Oviedo.

La Paloma sigue viva, también gracias a una clientela fiel. "Hay fotos de gente tomándose el vermut en Florida, en Nueva York…", dice, mientras saluda al cliente que, hace años, le encargó por primera vez su vermú como detalle de boda: "Me dijo que la boda era dentro de un año, y en un año lo tuvimos". Es el detallismo y el amor por los clientes lo que marca la diferencia, y lo que te da la mayor de las recompensas: que la gente te quiera y te salude por la calle.

Porque fuera del bar, es igual que dentro, disfrutona, alegre y con ganas de innovar: "Me gusta salir con amigos, ir a comer y cenar fuera… Disfruto de la hostelería incluso cuando no estoy trabajando". Es parte de esta ciudad y de su historia, pero no le da importancia. "Soy Carmen la de La Paloma, y no soy nadie, una persona que tira por el negocio", afirma, con los pies en la tierra.

¿Hasta cuándo va a durar La Paloma? Hasta que la siguiente generación quiera, porque Carmen aún tiene mucho por decir.